РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:54, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сколько потратили на новогоднее украшение Талдыкоргана

    На новогоднее оформление Талдыкоргана в этом году из местного бюджета выделено 35 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    елка
    Фото: Еркебұлан Тұрсынғали

    По информации городского акимата, средства направлены на установку праздничных ёлок, архитектурных композиций и оформление общественных пространств, чтобы создать новогоднюю атмосферу для жителей и гостей областного центра.

    елка
    Фото: Еркебұлан Тұрсынғали

    Главным элементом праздничного убранства стала 23-метровая ёлка, установленная на центральной площади города. Оформлена лесная красавица в национальном стиле. Здесь же размещены 30 новогодних архитектурных композиций, шесть из которых изготовлены и установлены впервые.

    елка
    Фото: Еркебұлан Тұрсынғали

    Новогоднее оформление не ограничилось центральной площадью. В парке «Жастар» установлена ёлка высотой 18 метров. Впервые лесные красавицы появились и в сельских округах Отенай и Еркин — там размещены 14-метровые ели и 15 декоративных фигур. В акимате областного ценира такжн отметили, что элементы, установленные в сельской местности, являются обновленными и восстановленными конструкциями.

    — Праздничное оформление также охватило пешеходную зону «Арбат». Для удобства горожан и гостей города местные предприниматели организовали на центральной площади фуд-корт, где посетителям предлагают горячий чай и сладости, — дополнили в ведомстве.

    елка
    Фото: Еркебұлан Тұрсынғали

    Сегодня в Талдыкоргане также прошел праздничный парад Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей. В шествии приняли участие как артисты, так и сами горожане. Завершилось мероприятие торжественным зажжением огней на главной ёлке города на центральной площади.

    Также в преддверии Нового года в сельских округах планируется проведение праздничных мероприятий и новогодних вечеров.

    елка
    Фото: Еркебұлан Тұрсынғали

    Стоит отметить, что при оформлении города сделан акцент на рациональное использование бюджетных средств и создание комфортной праздничной среды во всех районах Талдыкоргана.

    Ранее сообщалось, что новогоднее оформление в Павлодаре обойдется в восемь раз дешевле, чем годом ранее

    Теги:
    Праздник Акимат Новый год Талдыкорган
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают