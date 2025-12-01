Сколько потратили на новогоднее украшение Талдыкоргана
На новогоднее оформление Талдыкоргана в этом году из местного бюджета выделено 35 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации городского акимата, средства направлены на установку праздничных ёлок, архитектурных композиций и оформление общественных пространств, чтобы создать новогоднюю атмосферу для жителей и гостей областного центра.
Главным элементом праздничного убранства стала 23-метровая ёлка, установленная на центральной площади города. Оформлена лесная красавица в национальном стиле. Здесь же размещены 30 новогодних архитектурных композиций, шесть из которых изготовлены и установлены впервые.
Новогоднее оформление не ограничилось центральной площадью. В парке «Жастар» установлена ёлка высотой 18 метров. Впервые лесные красавицы появились и в сельских округах Отенай и Еркин — там размещены 14-метровые ели и 15 декоративных фигур. В акимате областного ценира такжн отметили, что элементы, установленные в сельской местности, являются обновленными и восстановленными конструкциями.
— Праздничное оформление также охватило пешеходную зону «Арбат». Для удобства горожан и гостей города местные предприниматели организовали на центральной площади фуд-корт, где посетителям предлагают горячий чай и сладости, — дополнили в ведомстве.
Сегодня в Талдыкоргане также прошел праздничный парад Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей. В шествии приняли участие как артисты, так и сами горожане. Завершилось мероприятие торжественным зажжением огней на главной ёлке города на центральной площади.
Также в преддверии Нового года в сельских округах планируется проведение праздничных мероприятий и новогодних вечеров.
Стоит отметить, что при оформлении города сделан акцент на рациональное использование бюджетных средств и создание комфортной праздничной среды во всех районах Талдыкоргана.
