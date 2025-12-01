РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:46, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Главную елку зажгли в Алматы

    18 декабря на площади Абая прошла торжественная церемония зажжения главной елки Алматы, передает агентство Kazinform.

    Главную елку зажгли в Алматы
    Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

    Высота главной елки города составляет 22 метра. Для ее оформления использовано 7 километров новогодних гирлянд, а также многочисленные яркие декоративные элементы, крупные и мелкие елочные шары, тематические новогодние игрушки и подарочные иллюминации.

    Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная праздничная программа, объединяющая современные мультимедийные технологии, масштабное световое оформление и выступления известных артистов казахстанской эстрады.

    Главную елку зажгли в Алматы
    Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

    В рамках концертной программы Аяз Ата и Акшакар поздравили жителей города с наступающим Новым годом, также будут организованы интерактивные и развлекательные программы для зрителей.

    Главную елку зажгли в Алматы
    Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

    Открытие праздничного вечера украсит вокально-хореографическая композиция «Кел, Жаңа жыл!» в исполнении звезд казахстанской эстрады, артистов шоу-балета и фигуристов. Также на концерте выступают народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, популярные исполнители Али Окапов, Мади Рымбаев, Балжан Бидаш и Kodi, группы «КешYOU», «Жігіттер», «Astra».

    Также торжественные церемонии зажжения новогодних елок прошли во всех восьми районах города.

    Ранее сообщалось, что более 40 новогодних елок одновременно зажгутся в Астане 19 декабря.

    Теги:
    Праздник Алматы Новый год Елки
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают