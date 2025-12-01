Главную елку зажгли в Алматы

Высота главной елки города составляет 22 метра. Для ее оформления использовано 7 километров новогодних гирлянд, а также многочисленные яркие декоративные элементы, крупные и мелкие елочные шары, тематические новогодние игрушки и подарочные иллюминации.

Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная праздничная программа, объединяющая современные мультимедийные технологии, масштабное световое оформление и выступления известных артистов казахстанской эстрады.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

В рамках концертной программы Аяз Ата и Акшакар поздравили жителей города с наступающим Новым годом, также будут организованы интерактивные и развлекательные программы для зрителей.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

Открытие праздничного вечера украсит вокально-хореографическая композиция «Кел, Жаңа жыл!» в исполнении звезд казахстанской эстрады, артистов шоу-балета и фигуристов. Также на концерте выступают народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, популярные исполнители Али Окапов, Мади Рымбаев, Балжан Бидаш и Kodi, группы «КешYOU», «Жігіттер», «Astra».

Также торжественные церемонии зажжения новогодних елок прошли во всех восьми районах города.

Ранее сообщалось, что более 40 новогодних елок одновременно зажгутся в Астане 19 декабря.