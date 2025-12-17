Президент Казахстана подписал поправки в закон по вопросам административной юстиции

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи».

Ранее депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили поправки в Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи».

Напомним, что целями закона являются совершенствование норм Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (АППК) в части административных процедур, порядка их проведения, перевод отдельных составов из Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в плоскость административной юстиции, а также совершенствование законотворческого процесса, регулирования определенных сфер профессиональной деятельности адвокатов, нотариусов, частных судебных исполнителей и судебных экспертов.