Казахстан должен стать энергетической державой с большим экспортным потенциалом — Президент

Президент напомнил о запуске программы «Тариф в обмен на инвестиции», направленной на поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии.

— В результате за три года только на проведение капитального ремонта предприятий было привлечено более 900 млрд тенге частных инвестиций. Сбавлять темпы проводимой работы никак нельзя. Перед нами стоит задача обеспечить надлежащее условие для развития экономики в виде надежной и современной энергетической инфраструктуры. Для этого Правительством начата реализация Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», в рамках которого до 2030 года реконструкцией будет охвачено не менее 200 объектов, обновлено 86 тысяч километров сетей. Перед Правительством поставлена задача неуклонно наращивать энергетический потенциал страны, что крайне необходимо для дальнейшего успешного развития экономики Казахстана. Наша страна должна стать энергетической державой с большим экспортным потенциалом, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что мы не должны покупать электроэнергию у других стран, учитывая природные ресурсы и производственный потенциал Казахстана.