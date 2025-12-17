Глава государства обозначил ряд задач развития энергетики на ближайшую перспективу

— В этом году завершится уникальный проект по усилению электросетей западных регионов. Этот проект объединит энергетические сети Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей. Теперь эти узлы необходимо подключить к единой национальной энергетической системе. — сказал Президент.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в нашей стране реализуются и крупные проекты. В частности, на Экибастузской ГРЭС-2 будут построены новые энергоблоки. Кроме того, начнется строительство третьей ГРЭС. Введение этих объектов позволит устранить дефицит электроэнергии в стране.

— Важная задача, стоящая перед Правительством и акиматом, — модернизация электростанций в Алматы в 2026 году. Это позволит снизить уровень загрязнения воздуха и значительно улучшить экологическую обстановку в городе. Помимо этого, в следующем году необходимо полностью ввести в эксплуатацию электростанции с парогазовыми установками в Кызылординской и Туркестанской областях. К 2035 году будут сданы объекты, обеспечивающие производство в общей сложности более 26 гигаватт электроэнергии, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что мы не должны покупать электроэнергию у других стран, учитывая природные ресурсы и производственный потенциал Казахстана.

— В конечном счете, это вопрос национальной безопасности. Необходимо эффективно задействовать огромные энергетические возможности страны. Казахстан обладает значительными запасами угля, объем добычи которого ежегодно превышает 110 млн тонн. Крайне важно эффективно использовать это стратегическое преимущество. Мы должны ускорить переход на современные технологии «чистого угля», позволяющие существенно повысить эффективность работы угольных электростанций. Кроме того, необходимо построить тепловую электростанцию в городе Курчатове и теплоэлектроцентрали в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Все эти объекты должны работать на технологии «чистого угля». Однако реализация данных проектов затягивается, считаю это неприемлемым, — отметил он.

По словам Главы государства, развитию возобновляемых источников энергии уделяется соответствующее внимание.

— Запасы Казахстана составляют около 33 млрд тонн угля. Тем не менее мы уделяем приоритетное внимание развитию возобновляемых источников энергии. За последние пять лет в этот сектор было инвестировано порядка 2,5 млрд долларов, благодаря чему доля возобновляемых источников в общем энергобалансе превысила 7%. Для дальнейшего наращивания производства экологически чистой энергии мы наладили сотрудничество с ведущими мировыми компаниями, — сказал Президент.

Президент акцентировал внимание на том, что в настоящее время весь мир переживает период кардинальных перемен. Он указал на стратегическую значимость решения о начале строительства атомной станции, отметив, что в перспективе это коренным образом изменит энергетический облик страны и переформатирует национальную экономику.

— Строительство Балхашской АЭС, а затем второй атомной станции, безусловно, усилит энергетический потенциал Казахстана, в то же время будет способствовать возникновению новых компетенций в такой важной сфере, как ядерная энергетика. Появление на энергетической карте Казахстана атомных станций будет означать переход нашей страны на качественно новый уровень экономического развития. Очевидно, что масштабные глобальные преобразования окажут влияние на энергетическую отрасль. В мире разворачивается острая конкуренция за энергетические ресурсы. Мы должны соответствовать новым требованиям. Государству предстоит подготовить новое поколение специалистов-энергетиков и наращивать потенциал отрасли, — отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что наши граждане тоже должны проявлять ответственность.