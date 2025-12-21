Зажжение елки и парад Дедов Морозов прошли в Усть-Каменогорске

Областной центр принял эстафету фестиваля «Аяз Ата, Ақшақар – 2025». Праздничный день начался на левом берегу, где открылась резиденция Аяз Аты. Здесь дети смогли оставить письма с новогодними желаниями — первые послания главному зимнему волшебнику появились уже в день открытия.

— Для нас важно, чтобы Новый год начинался не только с огней и концертов, но и с детской веры в чудо. Резиденция Аяз Аты — это как раз про ожидание праздника и радость, — отметили организаторы фестиваля.

Затем праздник переместился на площадь Республики. По центральной площади парадом прошли Аяз Ата и Ақшақар из разных районов Восточно-Казахстанской области. Костюмы, музыка и настроение у каждой колонны были свои, но объединяло их одно — ощущение скорого Нового года.

Кульминацией вечера стало зажжение главной елки ВКО. Вместе с детьми огни на праздничном дереве зажег аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов.

— Пусть этот год принесет в каждый дом тепло, здоровье и уверенность в завтрашнем дне. Мы постарались сделать праздник доступным и близким для всех горожан — от центра до отдаленных районов, — сказал аким города.

После зажжения елки на площади началась концертная и развлекательная программа. По информации организаторов, новогодние мероприятия в Усть-Каменогорске продолжатся, и основное празднование запланировано на 31 декабря с 21:00 на центральной площади, а дополнительные программы пройдут в разных районах города.

