    11:46, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Резкое похолодание ожидается в Астане: спасатели обратились к горожанам

    Ночью 21 декабря синоптики прогнозируют в Астане резкое понижение температуры воздуха до –25-27 °С мороза, передает агентство Kazinform со ссылкой на

    сайт столичного акимата.

    зима
    Фото: акимат Астаны

    В связи с этим спасатели обратились к астанчанам и напомнили о мерах безопасности в зимний период.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует жителям строго соблюдать меры предосторожности в период неблагоприятных погодных условий, следить за штормовыми предупреждениями и по возможности воздержаться от дальних поездок.

    Информацию о штормовых предупреждениях, ухудшении погодных условий, а также о закрытии автомобильных дорог на территории города рекомендуется отслеживать посредством СМС-оповещений, интернет-ресурсов и социальных сетей.

    Кроме того, спасатели обращают внимание граждан на опасность выхода на лед, который в зимний период еще не полностью окреп, и призывают соблюдать правила безопасности на водоёмах.

    Также необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности в частном жилом секторе.
    В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
