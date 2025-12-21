Резкое похолодание ожидается в Астане: спасатели обратились к горожанам
Ночью 21 декабря синоптики прогнозируют в Астане резкое понижение температуры воздуха до –25-27 °С мороза, передает агентство Kazinform со ссылкой на
сайт столичного акимата.
В связи с этим спасатели обратились к астанчанам и напомнили о мерах безопасности в зимний период.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует жителям строго соблюдать меры предосторожности в период неблагоприятных погодных условий, следить за штормовыми предупреждениями и по возможности воздержаться от дальних поездок.
Информацию о штормовых предупреждениях, ухудшении погодных условий, а также о закрытии автомобильных дорог на территории города рекомендуется отслеживать посредством СМС-оповещений, интернет-ресурсов и социальных сетей.
Кроме того, спасатели обращают внимание граждан на опасность выхода на лед, который в зимний период еще не полностью окреп, и призывают соблюдать правила безопасности на водоёмах.
Также необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности в частном жилом секторе.
В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112.