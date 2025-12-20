Свыше миллиона тонн мяса всех видов произведено за 11 месяцев в Казахстане

Положительная динамика отмечается как по поголовью сельскохозяйственных животных, так и по объемам произведенной продукции.

Численность крупного рогатого скота увеличилась на 2,7% и достигла 8,3 млн голов. При этом приплод составил 2,8 млн телят, что на 17,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поголовье лошадей выросло на 6,9% — до 4,4 млн голов, с приплодом 1 млн жеребят (рост на 8,8%). Численность верблюдов увеличилась на 6,3% и составила 300 тыс. голов, приплод — 53,8 тыс. верблюжат (+5,9%).

Численность птицы увеличилась на 8,8% и достигла 48,5 млн голов. Поголовье овец — 19,6 млн голов, приплод составил 7,7 млн ягнят, показав рост на 5%.

За отчетный период в стране произведено 1 021,6 тыс. тонн мяса всех видов, что на 3% превышает показатель 2024 года. В том числе произведено 358,8 тыс. тонн говядины (в 2024 году — 351,4 тыс. тонн), 111,8 тыс. тонн баранины (109,1 тыс. тонн), 146,8 тыс. тонн конины (140 тыс. тонн), 337,1 тыс. тонн мяса птицы (326,3 тыс. тонн) и др.

Положительная динамика сохраняется и в производстве другой продукции животноводства. Объем производства молока составил 3 491 тыс. тонн, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года (3 324 тыс. тонн). Производство яиц достигло 4 156,7 млн штук, увеличившись на 1,5% по сравнению с прошлым годом (4 097 млн штук).

Индекс физического объема валовой продукции животноводства составил 103,5%, а общий объем произведенной продукции в денежном выражении достиг 3,3 трлн тенге, что подтверждает устойчивое развитие отрасли и рост ее вклада в экономику страны.

Напомним, на заседании Правительства 17 декабря Премьер-министр Олжас Бектенов поручил расширить продажу дешевой говядины.

Квоты на вывоз мяса КРС из Казахстана ввели до конца года.