    10:19, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Олжас Бектенов поручил расширить продажу дешевой говядины

    В ряде регионов Казахстана зафиксирован рост инфляции. Речь идет об области Улытау, Акмолинской и Атырауской областях, сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    заседание Правительства
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Основной причиной, по его словам, остается рост цен на продукты питания.

    — Акимы регионов имеют все инструменты для стабилизации цен на продовольственные товары. Необходимо усилить работу в этом направлении, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    При этом за последние два месяца уровень инфляции в стране снизился до 12,4%.

    Премьер-министр поручил Министерству торговли ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров. Это позволит регулировать цены на большее количество видов продукции.

    Учитывая значительный вклад цен на мясо и мясопродукты в рост продовольственной инфляции, министерствам торговли и сельского хозяйства, а также акиматам необходимо уделить особое внимание сдерживанию цен на эту продукцию.

    — Также следует масштабировать по всей стране практику реализации удешевленной говядины через крупные торговые сети по примеру Астаны, — отметил Олжас Бектенов.

    Премьер-министр подчеркнул, что для снижения инфляционных процессов необходимо держать на контроле реализацию Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы.

    Ранее Правительство Казахстана заявило о росте экономики на 6,4%. 

    Теги:
    Правительство РК Скот Мясо Цены и тарифы Продукты Олжас Бектенов Инфляция
    Дамира Кеңесбай
    Автор
