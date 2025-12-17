Олжас Бектенов поручил расширить продажу дешевой говядины

Основной причиной, по его словам, остается рост цен на продукты питания.

— Акимы регионов имеют все инструменты для стабилизации цен на продовольственные товары. Необходимо усилить работу в этом направлении, — подчеркнул Олжас Бектенов.

При этом за последние два месяца уровень инфляции в стране снизился до 12,4%.

Премьер-министр поручил Министерству торговли ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров. Это позволит регулировать цены на большее количество видов продукции.

Учитывая значительный вклад цен на мясо и мясопродукты в рост продовольственной инфляции, министерствам торговли и сельского хозяйства, а также акиматам необходимо уделить особое внимание сдерживанию цен на эту продукцию.

— Также следует масштабировать по всей стране практику реализации удешевленной говядины через крупные торговые сети по примеру Астаны, — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что для снижения инфляционных процессов необходимо держать на контроле реализацию Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы.

Ранее Правительство Казахстана заявило о росте экономики на 6,4%.