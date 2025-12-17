Правительство Казахстана заявило о росте экономики на 6,4%
Рост экономики Казахстана составил 6,4% с января по ноябрь 2025 года, сообщил заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, рост в реальном секторе достиг 8,3% и опережает динамику в сфере услуг, где показатель составил 5,3%.
Как отметил Серик Жумангарин на заседании Правительства, основными драйверами экономического роста остаются транспорт, строительство и горнодобывающая промышленность.
При этом объемы торговли увеличились на 8,8%, сельского хозяйства — на 6,1%, обрабатывающей промышленности — на 5,9%.
Он также подчеркнул, что одним из ключевых факторов роста экономики продолжают оставаться инвестиции. К слову, объем инвестиций в экономику Казахстана достиг 18,5 трлн тенге.