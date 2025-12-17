Правительство Казахстана заявило о росте экономики на 6,4%

По его словам, рост в реальном секторе достиг 8,3% и опережает динамику в сфере услуг, где показатель составил 5,3%.

Как отметил Серик Жумангарин на заседании Правительства, основными драйверами экономического роста остаются транспорт, строительство и горнодобывающая промышленность.

При этом объемы торговли увеличились на 8,8%, сельского хозяйства — на 6,1%, обрабатывающей промышленности — на 5,9%.

Он также подчеркнул, что одним из ключевых факторов роста экономики продолжают оставаться инвестиции. К слову, объем инвестиций в экономику Казахстана достиг 18,5 трлн тенге.