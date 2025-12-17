Объем инвестиций в экономику Казахстана достиг 18,5 трлн тенге
По итогам января–ноября текущего года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 13,3% и достиг 18,5 трлн тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, положительная динамика обеспечена в том числе за счет частных инвестиций, которые выросли на 9,8%.
Наибольший рост вложений зафиксирован в сферах, формирующих основу будущего качественного роста экономики. Так, инвестиции в финансовую деятельность увеличились на 82,8%, в снабжение электроэнергией, газом, паром и горячей водой — на 57,9%, в образование — на 31,6%, в сферу информации и связи — на 24,5%, сельское хозяйство — на 24,1%, обрабатывающую промышленность — на 20,7%, транспорт — на 13,3%.
— Самый высокий рост инвестиций отмечается в Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской областях, — сообщил Серик Жумангарин.
В то же время, по его словам, снижение инвестиционной активности наблюдается в Атырауской и Карагандинской областях.
