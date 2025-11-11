Какие казахстанские проекты включат в пул в рамках программы «Заказ на инвестиции»

«Заказ на инвестиции» — новая программа государства, нацеленная на поддержку инвестпроектов МСБ и крупного бизнеса для производства товаров, востребованных среди населения и с высокой долей импорта. В основном это товары сферы АПК и потребительские товары обрабатывающей промышленности. Государство определяет перспективные ниши с высоким потенциалом производства товаров для импортозамещения и экспорта, а регионы — конкретные проекты и бизнес, которые способны их реализовать. Анализ эффективности проектов и их финансирование будет проводиться через инструменты и механизмы холдинга «Байтерек».

— Совместно с акиматами областей и городов республиканского значения проведен анализ производственного потенциала регионов. Сформирован инвестиционный портфель по проектам сферы АПК, который включает 202 проекта на общую сумму 4,3 трлн тенге, — сообщил на совещании вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

Пул проектов в рамках «Заказа на инвестиции» сферы АПК включает:

продолжение строительства молочно-товарных ферм,

развитие мясного животноводства и птицеводства,

переработку молока, мяса, кожи и шерсти,

возведение теплиц,

переработку овощей, фруктов и картофеля,

развитие сахарной промышленности и глубокой переработки зерна,

создание предприятий по переработке рыбы.

Как отмечают в Правительстве, «Заказ на инвестиции» станет продолжением реализации прежних госпрограмм по снижению импортозависимости страны, с фокусом на конкретные проекты и их эффективность для каждого сегмента отрасли.

В частности, для снижения импортозависимости:

По сахару запланировано пять проектов по производству сахара, включая ТОО «QAZAQARAB SUGAR» и ТОО «Asyl Farms».

По мясу птицы — 24 проекта (АО «AITAS KZ», ТОО «Eco Broiler Ltd» и другие);

Три проекта по производству колбасных изделий, включая ТОО «СТЕРХ» и СПК «С-Болашақ».

По глубокой переработке зерна турецкая компания «Tiryaki Holding» уже реализует в Астане проект строительства интегрированного агропромышленного комплекса по глубокой переработке зерновых и бобовых. Мощность переработки составит 240 тыс. тонн пшеницы и 80 тыс. тонн гороха. Стоимость проекта — $320 млн, срок реализации — до 2028 г.

Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков представил перечень из 26 видов потребительских товаров с высокой импортозависимостью. В их числе — хлопчатобумажные ткани, школьная форма, обувь, сантехника, бытовая техника, косметика и средства гигиены. По данным направлениям сформирован портфель из 67 инвестиционных проектов на сумму свыше 600 млрд тенге с созданием порядка 10 тыс. рабочих мест. Среди ключевых инициатив: производство хлопчатобумажных тканей в Туркестанской области, сантехники — в Кызылординской области, теплоизоляционных материалов — в Карагандинской области, ДСП и ЛДСП — в Северо-Казахстанской области.

— Для стимулирования легкой промышленности обсуждены предложения по применению налоговых льгот. Все проекты пройдут экспертизу по линии холдинга «Байтерек» для оценки экономической целесообразности и инвестиционной привлекательности. Финансирование будет осуществляться через дочерние организации холдинга и, при необходимости, банки второго уровня.

Отбор инвесторов будет проводиться с учетом финансовой устойчивости, отраслевого опыта и уровня локализации производства, — сообщили в Кабмине.

Подводя итоги, Серик Жумангарин поручил государственным органам в кратчайшие сроки завершить все организационно-правовые процедуры для запуска программы, а также совместно с регионами и бизнесом активно прорабатывать конкретные проекты.

— Суть программы проста и понятна. Мы с лета отрабатываем все ее направления. Сейчас наступает этап практической реализации. Когда начинался проект по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области по строительству молочно-товарных ферм, многие сомневались, а теперь все просят финансирование. Но ресурсы ограничены — средства будут выделены тем регионам, где ведется реальная работа и есть жизнеспособные проекты, — подвел итоги совещания вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Казахстан запускает 202 инвестпроекта для снижения импортозависимости в АПК.