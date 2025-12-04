РУ
    12:48, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Квоты на вывоз мяса КРС из Казахстана ввели до конца года

    С 3 декабря 2025 года введены в действие Правила распределения квот на вывоз мяса с территории Казахстана в третьи страны и страны ЕАЭС. Норма действует по 31 декабря 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на МСХ РК.

    мясо
    Фото: Kazinform

    Размер квоты для вывоза мяса КРС составляет 13 000 тонн.

    Размер квоты на одно лицо, устанавливается в зависимости от мощности откормочной площадки в следующих размерах:

    • при мощности откормочной площадки от 5 000 (пять тысяч) голов — 1 000 тонн;
    • при мощности откормочной площадки от 10 000 (десять тысяч) голов — 2 000 тонн;
    • при мощности откормочной площадки от 15 000 (пятнадцать тысяч) голов — 3 000 тонн;
    • при мощности откормочной площадки от 20 000 (двадцать тысяч) голов — 4 000 тонн.

    Квота распределяется на мясо крупного рогатого скота мясоперерабатывающего предприятия при использовании поголовья из собственной откормочной площадки.

    Квота распределяется физическим и/или юридическим лицам (в том числе экспортным компаниям), соответствующим следующим критериям:

    • наличие собственного мясоперерабатывающего предприятия, имеющего учетный номер;
    • наличие собственной откормочной площадки, имеющей учетный номер с единовременной мощностью не менее 5 000 (пять тысяч) голов крупного рогатого скота, в возрасте не менее 12 (двенадцать) месяцев, с регистрацией в базе данных идентификации сельскохозяйственных животных с длительностью откорма не менее 4 (четырех) месяцев, а также с наличием у данных голов крупного рогатого скота идентификации в виде ушных бирок с радиочастотной меткой (RFID). Расчет объема квоты на момент распределения и согласно вышеуказанным критериям, определяется средним живым весом 200 (двести) килограмм на одну голову;
    • наличие внешнеэкономических контрактов.

    Подробнее с приказом можно ознакомиться по ссылке.

    Квоты распределяются на портале «Е-лицензирование» и выдаются автоматически при получении лицензии на экспорт отдельных видов товаров в соответствии с Правилами оказания государственной услуги «Выдача лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот)».

    Владельцы лицензий в течение 15 календарных дней после истечения срока действия лицензии представляют уполномоченному органу справку об исполнении лицензии на экспорт товаров по форме согласно приложению № 3 к Правилам выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2023 года № 125.

    Подробнее с Правилами оказания государственной услуги «Выдача лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот)» можно ознакомиться по ссылке.

    Ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Правительстве прокомментировал цены на мясо.

