Квоты на вывоз мяса КРС из Казахстана ввели до конца года
С 3 декабря 2025 года введены в действие Правила распределения квот на вывоз мяса с территории Казахстана в третьи страны и страны ЕАЭС. Норма действует по 31 декабря 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на МСХ РК.
Размер квоты для вывоза мяса КРС составляет 13 000 тонн.
Размер квоты на одно лицо, устанавливается в зависимости от мощности откормочной площадки в следующих размерах:
- при мощности откормочной площадки от 5 000 (пять тысяч) голов — 1 000 тонн;
- при мощности откормочной площадки от 10 000 (десять тысяч) голов — 2 000 тонн;
- при мощности откормочной площадки от 15 000 (пятнадцать тысяч) голов — 3 000 тонн;
- при мощности откормочной площадки от 20 000 (двадцать тысяч) голов — 4 000 тонн.
Квота распределяется на мясо крупного рогатого скота мясоперерабатывающего предприятия при использовании поголовья из собственной откормочной площадки.
Квота распределяется физическим и/или юридическим лицам (в том числе экспортным компаниям), соответствующим следующим критериям:
- наличие собственного мясоперерабатывающего предприятия, имеющего учетный номер;
- наличие собственной откормочной площадки, имеющей учетный номер с единовременной мощностью не менее 5 000 (пять тысяч) голов крупного рогатого скота, в возрасте не менее 12 (двенадцать) месяцев, с регистрацией в базе данных идентификации сельскохозяйственных животных с длительностью откорма не менее 4 (четырех) месяцев, а также с наличием у данных голов крупного рогатого скота идентификации в виде ушных бирок с радиочастотной меткой (RFID). Расчет объема квоты на момент распределения и согласно вышеуказанным критериям, определяется средним живым весом 200 (двести) килограмм на одну голову;
- наличие внешнеэкономических контрактов.
Подробнее с приказом можно ознакомиться по ссылке.
Квоты распределяются на портале «Е-лицензирование» и выдаются автоматически при получении лицензии на экспорт отдельных видов товаров в соответствии с Правилами оказания государственной услуги «Выдача лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот)».
Владельцы лицензий в течение 15 календарных дней после истечения срока действия лицензии представляют уполномоченному органу справку об исполнении лицензии на экспорт товаров по форме согласно приложению № 3 к Правилам выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2023 года № 125.
Подробнее с Правилами оказания государственной услуги «Выдача лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот)» можно ознакомиться по ссылке.
Ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Правительстве прокомментировал цены на мясо.