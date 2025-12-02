Как Минсельхоз будет удерживать цены на мясо в Казахстане

Журналисты привели доводы эксперта, который заявил, что мясо в Казахстане может достигнуть 15-20 тыс. тенге за килограмм и страна будет вынуждена импортировать его из Узбекистана. В связи с этим спросили, согласен ли вице-министр с такими прогнозами и возможно ли, что казахстанцы столкнутся с дефицитом мяса.

Султанов подчеркнул, что животноводство является одной из динамично развивающихся отраслей, однако пока не в тех темпах, которые хотелось бы. В связи с этим, он сообщил о том, что все отрасли обеспечат государственной поддержкой и финансированием, включая меры по поддержке экспорта.

— Что мы видим в будущем? Это кратное увеличение поголовья, в том числе, крупного рогатого скота. Мы видим ажиотажный спрос на наше мясо на рынках Центральной Азии. Мы открыли рынки Европы, сотрудничаем с Китаем, рынок Турции для нас интересен из-за высокой стоимости говядины. Наша задача, чтобы ожидаемый спрос не влиял на внутренние цены. Как этого достичь? За счёт увеличения поголовья, — пояснил он.

Вице-министр также отметил, что в этом году запускают программу финансирования приобретения поголовья скота, как племенного, так и товарного, и уже увеличили норматив субсидий. Все эти меры должны привести к краткому увеличению поголовья и полному насыщению внутреннего рынка для производства консервированных продуктов.

