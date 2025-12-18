РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Договоры и оплата за поливную воду в Казахстане переходят в онлайн-формат

    В пяти областях страны ведется разъяснительная работа по внедрению цифровой системы для заключения договоров по подаче поливной воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

    Договоры и оплата за поливную воду в Казахстане переходят в онлайн-формат
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    В целях упрощения и автоматизации процесса подачи поливной воды по каналам НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан внедряет биллинговую систему в пилотном режиме.

    В платформе оцифрованы ключевые процессы: подача заявок, заключение договоров и проведение расчетов за услуги по подаче воды между водопотребителями и РГП «Казводхоз».

    Весь процесс — от подачи заявки до оплаты — осуществляется в электронном формате. В настоящее время совместно с банками второго уровня прорабатывается возможность подачи заявок и оплаты услуг через мобильные банковские приложения.

    — Рабочая группа проводит разъяснительные работы в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу, включая отдаленные районы. Внедрение биллинговой системы значительно упрощает для фермеров процесс заключения договоров, а также позволяет РГП «Казводхоз» эффективно мониторить нагрузку на каналы и планировать распределение водных ресурсов. Также система способствует борьбе с «черным рынком» воды. Платформа в режиме реального времени позволяет видеть наличие действующих договоров у водопотребителей и выявлять факты незаконного забора поливной воды, — сообщила директор департамента цифровизации Министерства водных ресурсов и ирригации Мейргуль Куандыкова.

    Как сообщалось ранее, инвесторы из Китая откроют в Таразе завод по производству смарт-технологий для управления водными ресурсами и ирригационными системами.

    Теги:
    Сельское хозяйство Минводы и ирригации РК Аграрии Вода
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают