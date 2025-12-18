Договоры и оплата за поливную воду в Казахстане переходят в онлайн-формат

В целях упрощения и автоматизации процесса подачи поливной воды по каналам НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан внедряет биллинговую систему в пилотном режиме.

В платформе оцифрованы ключевые процессы: подача заявок, заключение договоров и проведение расчетов за услуги по подаче воды между водопотребителями и РГП «Казводхоз».

Весь процесс — от подачи заявки до оплаты — осуществляется в электронном формате. В настоящее время совместно с банками второго уровня прорабатывается возможность подачи заявок и оплаты услуг через мобильные банковские приложения.

— Рабочая группа проводит разъяснительные работы в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу, включая отдаленные районы. Внедрение биллинговой системы значительно упрощает для фермеров процесс заключения договоров, а также позволяет РГП «Казводхоз» эффективно мониторить нагрузку на каналы и планировать распределение водных ресурсов. Также система способствует борьбе с «черным рынком» воды. Платформа в режиме реального времени позволяет видеть наличие действующих договоров у водопотребителей и выявлять факты незаконного забора поливной воды, — сообщила директор департамента цифровизации Министерства водных ресурсов и ирригации Мейргуль Куандыкова.

Как сообщалось ранее, инвесторы из Китая откроют в Таразе завод по производству смарт-технологий для управления водными ресурсами и ирригационными системами.