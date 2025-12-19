Промышленные предприятия Казахстана перейдут на повторное использование воды

Новый Водный кодекс закрепил требования по поэтапному переходу промышленных предприятий на системы повторного и оборотного водоснабжения. На это отведен семилетний срок, включающий переходный период в 2 года и время на реализацию планов – 5 лет.

Как отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за год, это решение позволит к 2030 году более чем в два раза увеличить долю повторного и оборотного использования воды – с 13% до 28%.

Законодательно предусмотрены меры ответственности за невыполнение установленных мероприятий с возможным сокращением лимитов водопользования до 20%.

