    16:41, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Промышленные предприятия Казахстана перейдут на повторное использование воды

    Промышленные предприятия Казахстана обязаны перейти на повторное или оборотное использование воды в течение семи лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК. 

    Ерлан Нысанбаев, Нуржан Нуржигитов
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Новый Водный кодекс закрепил требования по поэтапному переходу промышленных предприятий на системы повторного и оборотного водоснабжения. На это отведен семилетний срок, включающий переходный период в 2 года и время на реализацию планов – 5 лет.

    Как отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за год, это решение позволит к 2030 году более чем в два раза увеличить долю повторного и оборотного использования воды – с 13% до 28%.

    Законодательно предусмотрены меры ответственности за невыполнение установленных мероприятий с возможным сокращением лимитов водопользования до 20%.

    Ранее сообщалось, что договоры и оплата за поливную воду для аграриев в Казахстане переходят в онлайн-формат.

    Минводы и ирригации РК Правительство РК Вода Минэкологии и природных ресурсов
