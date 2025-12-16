РУ
    10:49, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Асу Алмабаев может войти в топ-5 бойцов UFC

    Сайт MMACrossfire.com отметил, что казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев может войти в пятерку рейтинга дивизиона в случае успешного исхода следующего боя, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Асу Алмабаев
    Фото: Sports.kz

    28 февраля в Мехико (Мексика) Алмабаев сразится с бывшим чемпионом промоушена Брэндоном Морено. По времени Казахстана событие пройдет утром 1 марта.

    — 31-летний Алмабаев занимает седьмое место в рейтинге наилегчайшего веса UFC и выиграл два из трех своих последних поединков, включая победу сабмишеном над Алексом Пересом в самом недавнем выступлении на турнире UFC в Катаре в ноябре. Он будет надеяться заскочить в топ-5 благодаря крупной победе в феврале следующего года, — пишется в публикации.

    Ранее Асу Алмабаев узнал детали о своем бое с экс-чемпионом UFC.

