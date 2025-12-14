РУ
    18:17, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Асу Алмабаев узнал детали о своем бое с экс-чемпионом UFC

    Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев получил супербой в рамках UFC, передает Kazinform.

    Асу Алмабаев узнал детали о своем бое с экс-чемпионом UFC
    Фото: UFC

    Согласно официальной информации, свой следующий бой Алмабаев, занимающий седьмое место в рейтинге наилегчайшего веса UFC, проведет 28 февраля 2026 года.

    Его соперником станет четвертый номер рейтинга наилегчайшего веса UFC, экс-чемпион UFC мексиканец Брендон Морено. Поединок Морено – Алмабаев станет главным событием турнира UFC Fight Night 269 и пройдет он в Мексике.

    Отметим, что ранее Алмабаев уже быд участником главного события на турнирах UFC, когда на UFC Fight Night 253 проводил бой с португальцем Манелем Капе, но тогда казахстанец проиграл досрочно.

    В случае победы над Морено перед Алмабаевым откроются хорошие перспективы по участию в поединке за титул чемпиона UFC, которым сейчас владеет Джошуа Ван из Мьянмы (проживает в США).

    В ноябре 2025 года Алмабаев на турнире UFC Fight Night в Катаре Алмабаев досрочно победил американца Алекса Переса. 

    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
