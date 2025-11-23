Шавкат Рахмонов прокомментировал победу Асу Алмабаева на UFC в Катаре
В столице Катара Дохе проходит турнир UFC Fight Night 256, на котором выступили два казахстанца, передает Kazinform.
Если Бекзат Алмахан уступил грузинскому испанцу Александру Топурии, то Асу досрочно победил своего оппонента американца Алекса Переса.
Примечательно, что в рейтинге UFC наилегчайшего веса находился до сегодняшнего боя на 8 месте, а его оппонент, бывший претендент на титул UFC Алекс Перес — на 7-м.
Перед третьим раундом по судейским запискам лидировал Перес, в это же время тренер Асу Эдуард Базров сказал своему подопечному: «Возьми третий раунд и просто уничтожь его».
Это Алмабаев и сделал, применив прием «гильотина».
Одним из сопровождающих-помощников Асу Алмабаева в этом бою по сложившейся традиции был его знаменитый соотечественник и сокомандник Шавкат Рахмонов.
После поединка Рахмонов выглядел довольным за успех своего соотечественника.
— Очень рад, что победил Асу, все ждали от него только победы, — сказал Рахмонов.
Асу Алмабаев, в свою очередь, после боя заявил, что эмоции зашкаливают и он хотел бы пересмотреть свой поединок с Пересом спустя время.
Напомним, сам Шавкат Рахмонов пропускает 2025 год, так как восстанавливается из-за травмы.