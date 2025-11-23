Шавкат Рахмонов прокомментировал победу Асу Алмабаева на UFC в Катаре

Если Бекзат Алмахан уступил грузинскому испанцу Александру Топурии, то Асу досрочно победил своего оппонента американца Алекса Переса.

Примечательно, что в рейтинге UFC наилегчайшего веса находился до сегодняшнего боя на 8 месте, а его оппонент, бывший претендент на титул UFC Алекс Перес — на 7-м.

Перед третьим раундом по судейским запискам лидировал Перес, в это же время тренер Асу Эдуард Базров сказал своему подопечному: «Возьми третий раунд и просто уничтожь его».

Это Алмабаев и сделал, применив прием «гильотина».

Одним из сопровождающих-помощников Асу Алмабаева в этом бою по сложившейся традиции был его знаменитый соотечественник и сокомандник Шавкат Рахмонов.

После поединка Рахмонов выглядел довольным за успех своего соотечественника.

— Очень рад, что победил Асу, все ждали от него только победы, — сказал Рахмонов.

Асу Алмабаев, в свою очередь, после боя заявил, что эмоции зашкаливают и он хотел бы пересмотреть свой поединок с Пересом спустя время.

Напомним, сам Шавкат Рахмонов пропускает 2025 год, так как восстанавливается из-за травмы.



