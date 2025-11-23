Казахстанец Бекзат Алмахан уступил сопернику на турнире UFC

28-летний Алмахан провел бой против грузинского спортсмена Александра Топурии (6–1) — старшего брата действующего чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии. Поединок в легчайшем дивизионе продлился все три раунда и завершился победой Топурии единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 29:28.

Этот поединок стал для Бекзата Алмахана третьим в рамках UFC. В предыдущем бою, состоявшемся в мае, казахстанец нокаутировал канадца Брэда Катону (14–5) уже в первом раунде.

Позже в рамках вечера состоится еще один бой с участием казахстанского спортсмена — Асу Алмабаев (22–3, UFC 5–1) проведет поединок против опытного американца и бывшего претендента на титул Алекса Переса (25–9, UFC 7–5).