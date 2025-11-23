РУ
    22:11, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанец Бекзат Алмахан уступил сопернику на турнире UFC

    Казахстанский боец Бекзат Алмахан (12–2) уступил в поединке на турнире UFC Fight Night 265, который проходит в Дохе (Катар), передает агентство Kazinform.

    Бекзат Алмахан
    Кадр из видео

    28-летний Алмахан провел бой против грузинского спортсмена Александра Топурии (6–1) — старшего брата действующего чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии. Поединок в легчайшем дивизионе продлился все три раунда и завершился победой Топурии единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 29:28.

    Этот поединок стал для Бекзата Алмахана третьим в рамках UFC. В предыдущем бою, состоявшемся в мае, казахстанец нокаутировал канадца Брэда Катону (14–5) уже в первом раунде.

    Позже в рамках вечера состоится еще один бой с участием казахстанского спортсмена — Асу Алмабаев (22–3, UFC 5–1) проведет поединок против опытного американца и бывшего претендента на титул Алекса Переса (25–9, UFC 7–5).

    Еламан Турысбеков
