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    11:40, 11 Май 2025 | GMT +5

    Молниеносным нокаутом закончился бой казахстанца в UFC

    Казахстанский боец Бекзат Алмахан (11-2) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC 315 в Монреале (Канада), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Молниеносным нокаутом закончился бой казахстанца в UFC
    Фото: Sports.kz

    Алмахан провел бой с канадцем Брэдом Катона (14-4) по прозвищу «Супермен». Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой казахстанца нокаутом на первой минуте.

    Таким образом, Бекзат Алмахан одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере, а Брэд Катона потерпел пятое поражение.

    Напомним, Алмахан дебютировал в UFC в марте прошлого года и сразился с непобежденным на тот момент российским бойцом Умаром Нурмагомедовым (18-1). Бекзат даже смог отправить своего оппонента в нокдаун, но в итоге все равно проиграл единогласным решением судей.

    Почему казахстанские телеканалы не транслируют бои UFC — в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Теги:
    Спорт UFC спортсмены Казахстана Борьба
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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