Молниеносным нокаутом закончился бой казахстанца в UFC

Алмахан провел бой с канадцем Брэдом Катона (14-4) по прозвищу «Супермен». Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой казахстанца нокаутом на первой минуте.

Таким образом, Бекзат Алмахан одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере, а Брэд Катона потерпел пятое поражение.

Напомним, Алмахан дебютировал в UFC в марте прошлого года и сразился с непобежденным на тот момент российским бойцом Умаром Нурмагомедовым (18-1). Бекзат даже смог отправить своего оппонента в нокдаун, но в итоге все равно проиграл единогласным решением судей.

Почему казахстанские телеканалы не транслируют бои UFC — в материале корреспондента агентства Kazinform.