Молниеносным нокаутом закончился бой казахстанца в UFC
Казахстанский боец Бекзат Алмахан (11-2) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC 315 в Монреале (Канада), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Алмахан провел бой с канадцем Брэдом Катона (14-4) по прозвищу «Супермен». Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой казахстанца нокаутом на первой минуте.
Таким образом, Бекзат Алмахан одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере, а Брэд Катона потерпел пятое поражение.
Напомним, Алмахан дебютировал в UFC в марте прошлого года и сразился с непобежденным на тот момент российским бойцом Умаром Нурмагомедовым (18-1). Бекзат даже смог отправить своего оппонента в нокдаун, но в итоге все равно проиграл единогласным решением судей.
Почему казахстанские телеканалы не транслируют бои UFC — в материале корреспондента агентства Kazinform.