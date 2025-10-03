РУ
    14:33, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Шавкат Рахмонов «уходит» из UFC: в команде бойца сделали заявление

    В российских Telegram-каналах появилась информация о том, что казахстанский боец Шавкат Рахмонов покидает сильнейшую лигу смешанных единоборств UFC. Kazinform узнал у тренера бойца, так ли это.

    Фото: Instagram Шавката Рахмонова

    Российский Telegram-канал «Колос», который ведет блогер Владимир Колос, сделал громкое заявление.

    — Шавкат Рахмонов прощается с UFC, — написал блогер.

    Судя по его постам, он находится в Лас-Вегасе и планирует освещать турнир UFC 320, который пройдет там 4 октября. Других подробностей Владимир Колос не сообщил.

    Корреспондент Kazinform позвонил тренеру Шавката Рахмонова Эдуарду Базрову из команды Dar Team, чтобы узнать подробности.

    — Честно, я ничего не знаю, у нас нет никакой информации по этому поводу, — сказал Эдуард Базров.

    Руководитель команды Dar Team Бауыржан Уталиев в ответ на запрос Kazinform опроверг информацию об уходе Рахмонова из UFC.

    — Шавкат тренируется каждый день. Это (информация об уходе Рахмонова из UFC — прим. автора) — слухи, — сказал Уталиев.

    Также в аккаунте команды выложили в сториз видео, на которых Шавкат Рахмонов отрабатывает приемы и ведет тренировки.

    Отметим, что в последний раз непобежденный Шавкат Рахмонов выходил на бой в UFC аж в декабре 2024 года. Несмотря на травму, казахстанец победил ирландца Иэна Гэрри решением судей. 

    В мае он перенес операцию по удалению мениска, сейчас спортсмен проходит реабилитацию. По информации от специалистов, в 2025 году Рахмонов не выйдет в октагон UFC.

