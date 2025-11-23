РУ
    22:39, 22 Ноябрь 2025

    Асу Алмабаев задушил соперника и одержал победу на турнире UFC

    Казахстанский боец Асу Алмабаев одержал победу над опытным американцем и экс-претендентом на титул Алексом Пересом на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), передает агентство Kazinform.

    Асу Алмабаев
    Кадр из видео

    Поединок в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и завершился досрочно — 29-летний казахстанец победил соперника удушающим приемом в третьем раунде.

    Таким образом, Асу Алмабаев одержал 23-ю победу в профессиональной карьере в ММА, в то время как для Алекса Переса это поражение стало десятым.

    Отметим, что до этого Алмабаев встречался с перуанцем Хосе Очоа (8–2) и по итогам трех раундов выиграл единогласным решением судей. https://www.inform.kz/ru/asu-almabaev-oderzhal-pyatuyu-pobedu-v-ufc-73ad83

    Ранее казахстанец Бекзат Алмахан уступил Александру Топурии по решению судей.

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
