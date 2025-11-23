Асу Алмабаев задушил соперника и одержал победу на турнире UFC

Поединок в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и завершился досрочно — 29-летний казахстанец победил соперника удушающим приемом в третьем раунде.

Таким образом, Асу Алмабаев одержал 23-ю победу в профессиональной карьере в ММА, в то время как для Алекса Переса это поражение стало десятым.

Отметим, что до этого Алмабаев встречался с перуанцем Хосе Очоа (8–2) и по итогам трех раундов выиграл единогласным решением судей. https://www.inform.kz/ru/asu-almabaev-oderzhal-pyatuyu-pobedu-v-ufc-73ad83

Ранее казахстанец Бекзат Алмахан уступил Александру Топурии по решению судей.