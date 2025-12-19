Президент Казахстана выступил с лекцией в Университете ООН

– Для меня высокая честь в качестве первого Главы государства из нашего региона выступать в стенах этого выдающегося учреждения. Рассматриваю эту возможность как знак подлинного доверия к растущей международной роли Казахстана и как признание наших неустанных усилий, направленных на продвижение мультилатерализма и поддержание глобальной стабильности. Организация Объединенных Наций имеет для меня особое личное значение, поскольку я был удостоен возможности занимать должность заместителя Генерального секретаря и Генерального директора ее представительства в Женеве, а также Генерального секретаря Конференции по разоружению, – сказал Президент.

Глава государства поздравил коллектив Университета с юбилеем – 50-летием с начала деятельности и отметил вклад УООН в выработку практических решений во благо всего международного сообщества.

Касым-Жомарт Токаев отметил созвучие его убеждениям принципов японской этики, согласно которым истинная сила заключается в гармонии, мудрости и ответственном лидерстве.

– Как писал принц Сётоку в VII веке, «гармония должна цениться превыше всего». Сегодня этот принцип остается центральным в государственном управлении и международных отношениях и находит свое яркое воплощение во внешней политике Казахстана, – отметил Президент.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана обсудил с губернатором Токио сотрудничество в сфере Smart city и ИИ. Позже аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами.

Напомним, с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

18 декабря Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества. Также он провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

Такжет в офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, где прошли переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи. По итогам переговоров Президент Казахстана и Премьер-министр Японии подписали 14 документов.