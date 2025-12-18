Президент Казахстана и Премьер-министр Японии подписали 14 документов

Членами официальных делегаций двух стран были подписаны 14 межправительственных и межведомственных документов.

Напомним, 17 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества. Также он провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

В честь Президента Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени Императора Нарухито.

Затем Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио и встретился с соотечественниками.

Такжет в офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, где состоялись переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи.

В ходе переговоров Санаэ Такичи заявила, что Япония рассматривает Казахстан как стратегического партнера в деле поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права.