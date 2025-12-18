РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:05, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана и Премьер-министр Японии подписали 14 документов

    По итогам переговоров Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Санаэ Такаичи подписали Совместное заявление, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Акорда, Казахстан, Президент Казахстана и Премьер-министр Японии подписали 14 документов
    Фото: Акорда

    Членами официальных делегаций двух стран были подписаны 14 межправительственных и межведомственных документов.

    Напомним, 17 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

    Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества. Также он провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

    В честь Президента Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени Императора Нарухито.

    Затем Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио и встретился с соотечественниками.

    Такжет в офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, где состоялись переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи. 

    В ходе переговоров Санаэ Такичи заявила, что Япония рассматривает Казахстан как стратегического партнера в деле поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Япония Казахстан Политика Внешняя политика Казахстана
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают