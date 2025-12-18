Президент Казахстана и Премьер-министр Японии подписали 14 документов
По итогам переговоров Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Санаэ Такаичи подписали Совместное заявление, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Членами официальных делегаций двух стран были подписаны 14 межправительственных и межведомственных документов.
Напомним, 17 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.
Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества. Также он провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.
В честь Президента Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени Императора Нарухито.
Затем Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио и встретился с соотечественниками.
Такжет в офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, где состоялись переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи.
В ходе переговоров Санаэ Такичи заявила, что Япония рассматривает Казахстан как стратегического партнера в деле поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права.