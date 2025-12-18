РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:12, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана: Япония – наш далекий сосед, но в то же время близкий и надежный друг

    Глава государства провел переговоры с Премьер-министром Японии Санаэ Такаичи. Президент поблагодарил Санаэ Такаичи за оказанный делегации Казахстана теплый прием, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Акорда, Япония
    Фото: Акорда

    — Данный визит — это действительно важная веха в отношениях Казахстана с Японией, которую мы всегда считали нашим проверенным временем и надежным партнером в Азии. Сегодня Япония — это гармоничная и развитая страна, которой удается сочетать многовековую мудрость и уникальные традиции с современными инновациями. Хотелось бы отметить, что под Вашим мудрым и сильным руководством проводятся масштабные реформы, направленные на дальнейшее укрепление роли Японии на международной арене. Мы часто говорим, что Япония — наш далекий сосед, но в то же время близкий и надежный друг. Наши связи имеют глубокие исторические корни. До данного визита я четыре раза посещал Вашу страну в различных качествах, но не в должности Президента. Поэтому Вы совершенно правы, что это мой первый визит в статусе Президента Казахстана. У нас отличная институциональная база, потому что, как Вы упомянули, еще в 2004 году вместе с г-жой Кавагучи, которая тогда была министром иностранных дел Японии, мы инициировали формат «Центральная Азия плюс Япония». Первая встреча на уровне министров иностранных дел состоялась в Астане. Сегодня подобные встречи стали настолько популярными, что существует множество форматов «Центральная Азия плюс» с участием крупных стран, но Япония по праву считается его первым инициатором и создателем, — отметил Касым-Жомарт Токаев. 

    Казахстан, Япония
    Фото: Акорда
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
