Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито

Глава нашего государства выразил признательность за оказанное гостеприимство.

Фото: Акорда

Президент подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью. По его словам, наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве в различных сферах.

В свою очередь Император Нарухито выразил уверенность, что визит Президента Касым-Жомарта Токаева станет значимым событием в летописи отношений Японии и Казахстана, а также выведет их на качественно новый уровень.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Император Нарухито обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также международной тематике.

Фото: Акорда

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

Свыше 3,7 миллиарда долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита Главы государства в Японию.

