Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито
Первый официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Японию начался со встречи с Императором Нарухито, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава нашего государства выразил признательность за оказанное гостеприимство.
Президент подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью. По его словам, наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве в различных сферах.
В свою очередь Император Нарухито выразил уверенность, что визит Президента Касым-Жомарта Токаева станет значимым событием в летописи отношений Японии и Казахстана, а также выведет их на качественно новый уровень.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Император Нарухито обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также международной тематике.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.
Свыше 3,7 миллиарда долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита Главы государства в Японию.
