Посол Японии: Роль Казахстана в расчетах Токио заметно возрастает

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Японию 18–20 декабря. Какие ключевые темы, на Ваш взгляд, будут обсуждаться в ходе визита?

— Япония и Казахстан являются стратегическими партнерами в поддержании и укреплении свободного и открытого международного порядка, основанного на принципе верховенства права. Кроме того, стороны углубляют сотрудничество в широком спектре областей, включая экономическое сотрудничество, энергетику, технологические инновации и вопросы экологии. Ожидается, что этот визит еще больше укрепит существующие формы сотрудничества. Предполагается обсуждение инициатив по расширению торговли и стимулированию инвестиций. Также состоится обмен мнениями по вопросам международной обстановки и усилиям, направленных на обеспечение региональной стабильности.

Казахстан обладает богатыми минеральными ресурсами и, как представляется, находится на пороге реализации исторической возможности развития в качестве транспортно-логистического хаба Евразийского континента. Важное значение имеет также улучшение транспортного сообщения внутри Центральной Азии и за ее пределами путем реализации транспортно-логистического проекта «Средний коридор», а также укрепление глобальных цепочек поставок, включая Транскаспийский международный маршрут.

— Какие темы будут обсуждаться на бизнес-форуме, проводимом в рамках саммита «Центральная Азия + Япония», и каких результатов можно ожидать?

— На бизнес-форуме будут рассматриваться следующие направления:

1. транспорт и логистика;

2. внедрение «зеленых» решений в энергетическом и промышленном секторах;

3. продвижение процессов цифровизации.

Кроме того, ожидается подписание нескольких десятков конкретных меморандумов о взаимопонимании между японскими и казахстанскими компаниями.

— Япония стала первой страной, инициировавшей формат диалога «Центральная Азия плюс». Каково значение платформы «Центральная Азия + Япония» для Казахстана? Какие конкретные результаты можно ожидать от этого сотрудничества?

— В 2004 году, основываясь на понимании того, что внутрирегиональное сотрудничество имеет решающее значение для становления Центральной Азии как независимого и стабильного региона, и при активной поддержке со стороны Казахстана, Япония инициировала уникальный формат диалога «Центральная Азия + Япония», направленный на развитие диалога и сотрудничества. На первом заседании данного диалога Президент Токаев, возглавляя делегацию, участвовал в качестве министра иностранных дел.

На протяжении более 20 лет с момента своего первого заседания этот формат диалога служит прочной связью между Японией и Центральной Азией, способствуя проведению многочисленных политических диалогов и обменов между народами. За этот период Центральная Азия достигла устойчивого экономического развития, а ее значение как торгового пути, соединяющего Европу и Азию, стало еще более значительным. Впервые диалог «Центральная Азия +Япония» проводится на уровне глав государств. Япония намерена и дальше укреплять свои отношения с Центральной Азией.

— Планируется ли расширение образовательных программ, стажировок и академических обменов для казахстанских специалистов?

— Программы академического обмена для казахстанских специалистов, включая возможности обучения за рубежом, организуются не только университетами и научно-исследовательскими институтами, но и правительством Японии.

Правительство Японии, в частности Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий (MEXT), ежегодно предлагает различные правительственные стипендиальные программы для казахстанцев.

К одной из таких программ относится — программа MEXT «Стажер-исследователь», предоставляющая исследователям возможность проводить научную деятельность в Японии. Программа MEXT «Стажировка для учителей» позволяет практикующим учителям пройти обучение по методикам преподавания и повысить профильную квалификацию в японских университетах. Программа молодых лидеров «Young Leaders’ Program» предоставляет возможность обучения за рубежом в целях подготовки молодых лидеров из числа перспективных кадров, занимающих государственные должности в Казахстане.

Кроме того, число людей, изучающих японский язык в Казахстане, растет каждый год. В этом году число участников ежегодного экзамена на знание японского языка (JLPT), проводимого в Астане и Алматы, достигло рекордного показателя за все время. Это свидетельствует о растущем интересе казахстанцев к Японии, а также о том, что проведение научно-исследовательской деятельности для казахстанских студентов, специалистов и ученых теперь является возможным не только в Европе и США, но и в Японии.

Программы академического обмена между двумя странами имеют потенциал для дальнейшего расширения в будущем.

— Япония и Казахстан разделяют общую позицию по вопросу ядерного разоружения. Какие проекты могут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в этой области?

— В Казахстане, где проводились ядерные испытания, все еще многие люди страдают от последствий облучения. Япония является единственной страной, подвергшейся атомной бомбардировке в ходе войны. Применяя накопленный опыт и знания, Япония активно оказывает содействие, в том числе через «официальную помощь развитию» (ОПР), предоставляя медицинское оборудование и поддержку в подготовке специалистов.

Во время визита текущего года министра иностранных дел Японии г-на Ивая Такеши в августе также было объявлено о передаче медицинского оборудования для поддержки пострадавших от ядерных испытаний. К тому же, между Хиросимой, Нагасаки и областью Абай давно существует сотрудничество в вопросах негуманности ядерного оружия и оказания медицинской помощи пострадавшим от ядерных испытаний.

Япония и Казахстан на сегодняшний день выстроили тесное сотрудничество в области ядерного разоружения и нераспространения посредством резолюций ООН. В частности, Япония выступила соавтором резолюции, инициированной Казахстаном, о Международном дне против ядерных испытаний, Казахстан же поддержал резолюцию Японии о ликвидации ядерного оружия. Таким образом, обе страны развивают сотрудничество на основе взаимной поддержки.