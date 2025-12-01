Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию

В международном аэропорту Ханэда города Токио Президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. Завтра Глава государства проведет переговоры с Императором Японии Нарухито и Премьер-министром Санаэ Такаичи.

Ранее пресс-служба Акорды сообщила, что 18-20 декабря Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию.

