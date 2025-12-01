РУ
    20:54, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию

    Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию
    Фото: Акорда

    В международном аэропорту Ханэда города Токио Президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. Завтра Глава государства проведет переговоры с Императором Японии Нарухито и Премьер-министром Санаэ Такаичи.

    Ранее пресс-служба Акорды сообщила, что 18-20 декабря Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию. 

    О том, как в Токио готовились к визиту Президента Казахстана, можно прочитать по ссылке.

    Что связывает Казахстан со Страной восходящего солнца и какие новые направления могут вывести партнерство Астаны и Токио на новый уровень — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.  

    О перспективах двустороннего сотрудничества, развитии «Среднего коридора», бизнес-инициативах, экологических вызовах Каспия и совместных усилиях в сфере ядерного разоружения — в эксклюзивном интервью посла Японии в Казахстане Ясумасы Ииджимы агентству Kazinform.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Япония Президент Казахстана
    Динара Жусупбекова
