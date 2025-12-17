Как Токио готовится к визиту Президента Казахстана

Ранее пресс-служба Акорды сообщила, что 18-20 декабря Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию.

В рамках визита запланированы встречи с Императором Нарухито, Премьер-министром Санаэ Такаичи, а также представителями деловых кругов Японии.

Фото: БОРТ №1 / Telegram

Кроме этого, Президент Казахстана примет участие в работе Саммита «Центральная Азия — Япония.