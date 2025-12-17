10:38, 17 Декабрь 2025 | GMT +5
Как Токио готовится к визиту Президента Казахстана
Фото- и видеокадры о подготовке к визиту Главы государства в Японию опубликовал Telegram-канал БОРТ №1, передает агентство Kazinform.
Ранее пресс-служба Акорды сообщила, что 18-20 декабря Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию.
В рамках визита запланированы встречи с Императором Нарухито, Премьер-министром Санаэ Такаичи, а также представителями деловых кругов Японии.
Кроме этого, Президент Казахстана примет участие в работе Саммита «Центральная Азия — Япония.