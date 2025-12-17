РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:38, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как Токио готовится к визиту Президента Казахстана

    Фото- и видеокадры о подготовке к визиту Главы государства в Японию опубликовал Telegram-канал БОРТ №1, передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: БОРТ №1 / Telegram

    Ранее пресс-служба Акорды сообщила, что 18-20 декабря Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию. 

    В рамках визита запланированы встречи с Императором Нарухито, Премьер-министром Санаэ Такаичи, а также представителями деловых кругов Японии.

    р
    Фото: БОРТ №1 / Telegram

    Кроме этого, Президент Казахстана примет участие в работе Саммита «Центральная Азия — Япония.

    р
    Фото: БОРТ №1 / Telegram
    Теги:
    Япония Президент Казахстана Международные отношения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
