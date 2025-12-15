РУ
    10:21, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию

    18-20 декабря Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию. Об этом сообщает Акорда, передает агентство Kazinform.

    Токаев
    Фото: Акорда

    — В рамках визита запланированы встречи с Императором Нарухито, Премьер-министром Санаэ Такаичи, а также представителями деловых кругов Японии. Кроме этого, Президент Казахстана примет участие в работе Саммита «Центральная Азия — Япония», — говорится в сообщении Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Япония Президент Казахстана Международные отношения
