Визит Токаева в Японию: планируется подписание соглашений на сумму более $3,7 млрд

Об этом сообщил помощник — пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай.

Ожидается, что для этого Президент лично встретится в Токио с представителями крупного японского бизнеса.

Всего планируется подписание более 40 документов. Среди ключевых сфер, которые охватят соглашения, — энергетика, возобновляемые источники энергии, цифровизация, горнорудный сектор, транспорт.

Со стороны Казахстана документы подпишут такие компании, как Самрук-Қазына, KEGOC, Казатомпром, Тау-Кен Самрук, Казпочта, Қазақстан темір жолы, со стороны Японии — Marubeni, MUFG Bank, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Energy, Toshiba, JOGMEC, Kansai Electric Power, RIKEN KOGYO и др. Программа визита Президента в Японию насыщена официальными переговорами и деловыми встречами.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

