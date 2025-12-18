РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    06:17, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Визит Токаева в Японию: планируется подписание соглашений на сумму более $3,7 млрд

    Во время официального визита Касым-Жомарта Токаева в Японию планируется подписание коммерческих соглашений на сумму более 3,7 млрд долларов, передает Kazinform.

    Коллаж: Kazinform

    Об этом сообщил помощник — пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай.  

    Ожидается, что для этого Президент лично встретится в Токио с представителями крупного японского бизнеса.

    Всего планируется подписание более 40 документов. Среди ключевых сфер, которые охватят соглашения, — энергетика, возобновляемые источники энергии, цифровизация, горнорудный сектор, транспорт.

    Со стороны Казахстана документы подпишут такие компании, как Самрук-Қазына, KEGOC, Казатомпром, Тау-Кен Самрук, Казпочта, Қазақстан темір жолы, со стороны Японии — Marubeni, MUFG Bank, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Energy, Toshiba, JOGMEC, Kansai Electric Power, RIKEN KOGYO и др. Программа визита Президента в Японию насыщена официальными переговорами и деловыми встречами.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

    О том, как в Токио готовились к визиту Президента Казахстана, можно прочитать по ссылке.

    Что связывает Казахстан со Страной восходящего солнца и какие новые направления могут вывести партнерство Астаны и Токио на новый уровень — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    О перспективах двустороннего сотрудничества, развитии «Среднего коридора», бизнес-инициативах, экологических вызовах Каспия и совместных усилиях в сфере ядерного разоружения — в эксклюзивном интервью посла Японии в Казахстане Ясумасы Ииджимы агентству Kazinform.

