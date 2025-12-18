Глава государства посетил храм Мэйджи Джингу в Японии

Комплекс, возведенный в 1920 году, имеет статус императорского святилища. На его территории расположен живописный парк, насчитывающий около 120 тысяч деревьев и кустов.

Фото: Акорда

Храм посвящен императору Мэйджи, чье правление было ознаменовано глубокими политическими и социально-экономическими реформами, благодаря которым Япония превратилась в одну из наиболее развитых стран мира.

Фото: Акорда

В завершение мероприятия Президент Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге почетных гостей.

— Храм Мэйджи Джингу — символ нерушимого единства и национальной самобытности, имеющий глубокое историческое значение для японского народа. Желаю процветания Стране восходящего солнца! — написал Глава государства.

Фото: Акорда

Ранее Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

В честь Президента Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени Императора Нарухито.

Фото: Акорда

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

Свыше 3,7 миллиарда долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита Главы государства в Японию.

О том, как в Токио готовились к визиту Президента Казахстана, можно прочитать по ссылке.

Что связывает Казахстан со Страной восходящего солнца и какие новые направления могут вывести партнерство Астаны и Токио на новый уровень — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

О перспективах двустороннего сотрудничества, развитии «Среднего коридора», бизнес-инициативах, экологических вызовах Каспия и совместных усилиях в сфере ядерного разоружения — в эксклюзивном интервью посла Японии в Казахстане Ясумасы Ииджимы агентству Kazinform.