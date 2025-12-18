РУ
    10:02, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Император Нарухито дал официальный прием в честь Президента Казахстана

    В честь Президента Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени Императора Нарухито, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Императора Нарухито дал официальный прием в честь Президента Казахстана
    Фото: Акорда

    Ранее Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито.

    Император Нарухито дал официальный прием в честь Президента Казахстана
    Фото: Акорда
    Император Нарухито дал официальный прием в честь Президента Казахстана
    Фото: Акорда

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

    Свыше 3,7 миллиарда долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита Главы государства в Японию.

    О том, как в Токио готовились к визиту Президента Казахстана, можно прочитать по ссылке.

    Что связывает Казахстан со Страной восходящего солнца и какие новые направления могут вывести партнерство Астаны и Токио на новый уровень — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    О перспективах двустороннего сотрудничества, развитии «Среднего коридора», бизнес-инициативах, экологических вызовах Каспия и совместных усилиях в сфере ядерного разоружения — в эксклюзивном интервью посла Японии в Казахстане Ясумасы Ииджимы агентству Kazinform.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Япония Президент Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
