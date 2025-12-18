Император Нарухито дал официальный прием в честь Президента Казахстана

Ранее Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито.

Фото: Акорда

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

Свыше 3,7 миллиарда долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита Главы государства в Японию.

