Касым-Жомарт Токаев встретился с соотечественниками в Токио

В ходе беседы с соотечественниками Глава государства подчеркнул важность изучения опыта таких развитых стран, как Япония.

Фото: Акорда

— Уверен, что этот визит придаст новый импульс отношениям между нашими странами. Японская сторона также уделяет этому визиту большое внимание. Сегодня я проведу встречу с Премьер-министром. Безусловно, наше сотрудничество будет иметь большие перспективы. Как вы знаете, Казахстан вступает в новый этап своего развития. В нынешнем году рост нашей экономики превысил 6%, это очень хороший показатель. Однако нельзя останавливаться на достигнутом. Перед нами стоят задачи по снижению инфляции и модернизации инфраструктуры. Казахстан в будущем должен стать цифровым государством. У нас впереди большие цели, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Наши соотечественники — вице-президент Азиатско-Тихоокеанского университета Ritsumeikan, профессор Серик Мейрманов, основатель ARIA Consulting Арайлым Хасан, доцент медицинских университетов Showa и Juntendo Абдибек Калибек, а также инженер компании Ailia, специализирующейся на технологиях искусственного интеллекта, Эльдар Толеубай — рассказали о своих профессиональных достижениях в Стране восходящего солнца и поделились планами на будущее.

В завершение встречи Президент пожелал успехов казахстанцам, работающим в Японии.

Ранее Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

В честь Президента Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени Императора Нарухито.

Затем Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио.

Фото: Акорда

Напомним, 17 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

Свыше 3,7 миллиарда долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита Главы государства в Японию.

