Состоялась церемония встречи Президента Казахстана с Премьер-министром Японии
В офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны двух стран. После рапорта начальника почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Санаэ Такаичи представили друг другу членов официальных делегаций.
Ранее Глава государства встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества.
Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.
В честь Президента Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени Императора Нарухито.
Затем Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио и встретился с соотечественниками.
Напомним, 17 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.
Свыше 3,7 миллиарда долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита Главы государства в Японию.