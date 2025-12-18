Состоялась церемония встречи Президента Казахстана с Премьер-министром Японии

Был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны двух стран. После рапорта начальника почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Санаэ Такаичи представили друг другу членов официальных делегаций.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Ранее Глава государства встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества.

Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

В честь Президента Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени Императора Нарухито.

Затем Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио и встретился с соотечественниками.

Напомним, 17 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

Свыше 3,7 миллиарда долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита Главы государства в Японию.