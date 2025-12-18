РУ
    Состоялась церемония встречи Президента Казахстана с Премьер-министром Японии

    В офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Акорда, Япония
    Фото: Акорда

    Был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны двух стран. После рапорта начальника почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Санаэ Такаичи представили друг другу членов официальных делегаций.

    Акорда, Япония, почетный караул
    Фото: Акорда
    Акорда, Япония, почетный караул
    Фото: Акорда
    Акорда, Япония, Почетный караул
    Фото: Акорда

    Ранее Глава государства встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества.

    Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

    В честь Президента Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени Императора Нарухито.

    Затем Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио и встретился с соотечественниками.

    Напомним, 17 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

    Свыше 3,7 миллиарда долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита Главы государства в Японию.

    Теги:
    Акорда Япония Казахстан Сотрудничество
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
