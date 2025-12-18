Мы рассматриваем Казахстан как стратегического партнера — премьер-министр Японии

— Искренне рада приветствовать Вас. Прошел уже 21 год с момента проведения первого совещания министров иностранных дел в формате «Центральная Азия + Япония», на котором председательствовал г-н Касым-Жомарт Токаев. Сегодня же Вы принимаете участие в первом совещании глав государств в формате «Центральная Азия + Япония» уже в качестве Президента. Мы рассматриваем Казахстан как стратегического партнера в деле поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права. Мы намерены и далее тесно сотрудничать с г-ном Президентом в целях дальнейшего развития взаимовыгодных отношений, — подчеркнула Санаэ Такаичи.

В ходе переговоров были обстоятельно обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее в офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, позже он провел переговоры с Премьер-министром Японии Санаэ Такаичи.

Напомним, 17 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества. Также он провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

В честь Президента Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени Императора Нарухито.

Затем Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио и встретился с соотечественниками.