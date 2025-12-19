РУ
    08:13, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана обсудил с губернатором Токио сотрудничество в сфере Smart city и ИИ

    Глава государства провел встречу с губернатором Токио Юрико Коикэ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в сфере цифровизации, развития технологий Smart city, искусственного интеллекта, устойчивого развития города, внедрения инновационных решений в городское управление.

    Фото: Акорда

    Также были рассмотрены вопросы создания более комфортной, экологичной, безопасной и инклюзивной среды для жителей и гостей мегаполисов.

    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул, что видит большой потенциал в сотрудничестве двух столиц по интеграции искусственного интеллекта в городское управление.

    Фото: Акорда

    В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена концепция Smart city города Токио, которая подразумевает использование передовых технологий для повышения качества жизни, эффективности управления и устойчивого развития.

    Напомним, с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

    18 декабря Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества. Также он провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

    Такжет в офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, где прошли переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи. По итогам переговоров Президент Казахстана и Премьер-министр Японии подписали 14 документов.

