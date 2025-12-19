Президент предложил компании JOGMEC расширить участие в геологоразведке Казахстана

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере геологоразведки, добычи и переработки критически важных минералов, а также устойчивого управления природными ресурсами.

Глава государства отметил высокую заинтересованность JOGMEC к реализации проектов в нашей стране.

Также была рассмотрена возможность расширения участия организации в геологоразведочных проектах на территории Казахстана, в том числе открытие ее представительства. По мнению Президента, это будет способствовать более эффективной координации совместных проектов и активному участию японских промышленных и технологических компаний на казахстанском рынке.



JOGMEC – ключевой государственный институт Японии, ответственный за энергетическую и минерально-сырьевую безопасность страны. Организация выполняет функции государственного оператора в области обеспечения стабильными поставками нефти, газа, водорода, аммиака и редкоземельных металлов.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана обсудил с губернатором Токио сотрудничество в сфере Smart city и ИИ. Позже аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами.

Также Глава государства провел встречу с президентом компании Sumitomo Шинго Уэно.