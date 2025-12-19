РУ
    10:34, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент предложил компании JOGMEC расширить участие в геологоразведке Казахстана

    Глава государства принял председателя Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства принял председателя Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару
    Фото: Акорда

    В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере геологоразведки, добычи и переработки критически важных минералов, а также устойчивого управления природными ресурсами.

    Глава государства отметил высокую заинтересованность JOGMEC к реализации проектов в нашей стране. 

    Также была рассмотрена возможность расширения участия организации в геологоразведочных проектах на территории Казахстана, в том числе открытие ее представительства. По мнению Президента, это будет способствовать более эффективной координации совместных проектов и активному участию японских промышленных и технологических компаний на казахстанском рынке.

    JOGMEC – ключевой государственный институт Японии, ответственный за энергетическую и минерально-сырьевую безопасность страны. Организация выполняет функции государственного оператора в области обеспечения стабильными поставками нефти, газа, водорода, аммиака и редкоземельных металлов.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана обсудил с губернатором Токио сотрудничество в сфере Smart city и ИИ. Позже аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами.

    Также Глава государства провел встречу с президентом компании Sumitomo Шинго Уэно.

