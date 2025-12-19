От ядерной медицины до логистики: Казахстан и Sumitomo планируют совместные проекты

В Токио состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с руководителем одной из крупнейших и влиятельных японских торгово-инвестиционных корпораций Sumitomo.

Президент Казахстана отметил, что наша страна высоко ценит приверженность Sumitomo устойчивому росту и ответственному ведению бизнеса, а также рассматривает компанию как долгосрочного стратегического партнера.

Фото: Акорда

Шинго Уэно проинформировал Главу государства о подготовке совместного проекта с национальной компанией «Казатомпром» в сфере ядерной медицины по выработке научно обоснованных подходов к получению радиоизотопов медицинского назначения из продуктов уранового производства.

Собеседники также обсудили перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики, атомной промышленности, металлургии и геологоразведки.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана обсудил с губернатором Токио сотрудничество в сфере Smart city и ИИ. Позже аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами.

Напомним, с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

18 декабря Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества. Также он провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

Такжет в офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, где прошли переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи. По итогам переговоров Президент Казахстана и Премьер-министр Японии подписали 14 документов.