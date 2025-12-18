Казахстан впервые вводит фиксированные сроки эксплуатации автодорог после ремонта

Документ разработан «Казахстанским дорожным научно-исследовательским институтом» («КаздорНИИ») и утвержден Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан.

Как отмечают в «КаздорНИИ», ранее в отрасли отсутствовали единые обязательные требования к срокам службы и гарантиям. Как правило, они носили рекомендательный характер, указывались в отдельных контрактах или формулировались как «не менее». Это допускало неоднозначную трактовку обязательств подрядчиков и усложняло долгосрочное планирование содержания дорог.

Новый документ вводит фиксированные и обязательные гарантийные сроки. К примеру, после строительства, реконструкции и капитального ремонта они составляют от 4 до 8 лет, а при среднем ремонте — от 3 до 6 лет в зависимости от категории дороги и интенсивности движения. Все значения закреплены нормативно и подлежат обязательному применению.

Межремонтные сроки определяются отдельно и отражают расчетный период службы дорожной конструкции до необходимости следующего капитального вмешательства. Они напрямую увязаны с применяемыми технологиями и качеством материалов. Так, для цементобетонных покрытий автомобильных дорог межремонтный срок установлен 25 лет, а для дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием — 16 лет. При использовании современных технологий и модифицированных материалов срок эксплуатации может быть дополнительно увеличен.

По завершении гарантийного периода проводится комиссионное обследование выполненных работ. Оно предусматривает комплексную проверку фактического состояния дороги на соответствие установленным нормативам. Порядок работы комиссии, ее состав и критерии оценки регламентированы, а результаты обследования служат основанием для принятия решений о дальнейшем допуске объекта к эксплуатации и ответственности подрядных организаций.

Также впервые установлен отдельный блок требований для элементов дорожной инфраструктуры. Срок службы бортовых камней увеличен и в зависимости от применяемого материала составляет до 30 лет: для бетонных — до 20 лет, для гранитных — до 30 лет.

Для дорожных знаков введена классификация по классам световозвращения со сроком эксплуатации до 10 лет. Для ограждений, опор и инженерных элементов закреплены единые гарантийные периоды до 5 лет, а также определены нормативные сроки для дорожной разметки, шумовых полос и защитных сооружений. Ранее отсутствие четких нормативных сроков нередко приводило к преждевременной замене элементов без объективной технической необходимости.

— Утверждение конкретных значений позволяет выстроить прозрачную и предсказуемую систему содержания автомобильных дорог, — подчеркивают в «КаздорНИИ». По словам специалистов, новый подход основан на анализе фактического состояния автомобильных дорог и накопленном опыте их эксплуатации.

При разработке документа он был согласован с Национальной палатой предпринимателей, профильными ассоциациями автодорожной отрасли, дорожно-строительными компаниями, а также соответствующими государственными органами и национальными компаниями. Это позволило обеспечить баланс интересов государства, бизнеса и отраслевых участников. Фиксированные и длительные сроки меняют экономику дорожных проектов, поскольку подрядчики становятся напрямую заинтересованы в качестве, технологичности и долговечности выполняемых работ.

Утвержденные нормы станут базой для планирования дорожных работ, заключения контрактов и приемки объектов по всей территории страны. Документ «Назначение межремонтных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог, в том числе обстановки пути после строительства, реконструкции, капитального, среднего и текущего ремонта» утвержден приказом Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан № 119 от 18 ноября 2025 года и размещен на официальном сайте Единого государственного фонда нормативно-технических документов.

