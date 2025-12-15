Подрядчиков обязали переделать дорожные работы на 100 млн тенге в Алматы

В ходе них было отобрано и испытано более 1 385 образцов дорожно-строительных материалов.

О результатах контроля качества дорожных работ в мегаполисе рассказал руководитель алматинского филиала Наццентра качества дорожных активов Маулен Алипов.

Как отметил Маулен Алипов, по результатам испытаний 447 образцов не соответствовали нормативно-техническим требованиям.

Фото: РСК

– В ходе проверок выявлено 154 нарушения, по которым приняты соответствующие меры реагирования. В 2022 году при проверке дорожно-строительных материалов уровень несоответствия требованиям составлял 50%, в то время как в текущем году этот показатель снизился до 32%. Это свидетельствует о повышении качества строительных материалов, – сказал он.

По итогам экспертиз подрядные организации за счет собственных средств переделали работы на сумму порядка 100 млн тенге, что существенно снизило риски для заказчика.

Кроме того, управление градостроительного контроля Алматы направило семь обращений, а одна подрядная организация привлечена к административной ответственности и оштрафована на 1,7 млн тенге.

Отдельное внимание уделяется ведомственной экспертизе проектов среднего ремонта. В 2025 году Национальным центром качества дорожных активов проведена экспертиза 72 проектов, охватывающих более 300 улиц города. Экспертиза включает оценку обоснованности, корректности и целесообразности технической документации.

Параллельно в мегаполисе ведется инструментальная диагностика улично-дорожной сети. С использованием мобильной дорожной лаборатории в этом году обследовано 839 км улиц, в следующем году планируется провести диагностику еще 2 257 км.

По информации eправления городской мобильности, в 2025 году в Алматы выполнен средний ремонт 300 км дорог, построено 35 км новых дорог и отремонтировано 30 км тротуаров. В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 95%.

– Также контролируем качество крупных инфраструктурных объектов. При вводе в эксплуатацию транспортной развязки на пересечении улиц Сейфуллина и Жансугурова проведено 8 проверок, отобрано 18 проб, все они соответствовали нормативным требованиям. Гарантийный срок для таких сооружений составляет не менее пяти лет, – сообщил Маулен Алипов.

В городе также внедряются новые подходы в дорожном строительстве. Для повышения устойчивости дорожного полотна к высоким температурам и нагрузкам применяются экспериментальные смеси с полимерными добавками, а также разрабатываются гибридные составы с участием научного сообщества.

