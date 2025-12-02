Где начнут строить дороги в Алматинской области в 2026 году

Подробную информацию предоставили в акимате региона и областном филиале национальной компании «КазАвтоЖол».

По данным нацкомпании, сейчас в регионе идут работы на республиканских дорогах на сумму 81,2 млрд тенге, рассчитанные на период 2024–2027 годов.

В ответе на запрос агентства в компании уточнили, что самым крупным проектом остается реконструкция автодороги «Капшагай — Курты», участок км 0–67, стоимостью 48,6 млрд тенге. Завершить работы планируют в 2026 году.

Также проводится средний ремонт участков трассы А-2 «Граница РУ (на Ташкент) — Шымкент — Тараз — Алматы — Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар» в Уйгурском, Талгарском и Енбекшиказахском районах.

Ведутся работы на дорогах «Кокпек — Кеген — граница РК», «Кеген — Нарынкол», подъезд к Кольсайским озерам. Также ремонт покрытия и швов на трассе KAZ06 «Алматы — Шелек — Хоргос» и капитальный ремонт развязки и скотопрогона на трассе «Алматы — Бишкек».

«ҚазАвтоЖол» также сообщил о планах по новым проектам, стартующим в 2026–2027 годах. Общий объем финансирования — 31 млрд тенге.

Среди них республиканские автодороги:

— KAZ08 «Алматы — Усть-Каменогорск», выборочный средний ремонт км 21,5–124 — 3 млрд тг;

— KAZ01 «Астана — Алматы», средний ремонт км 2380–2446 — 7,92 млрд тг;

— KAZ05-01 «Алматы — Байтерек — Байдибек би — Лавар», км 43–108 — 7,8 млрд тг;

— KAZ05-10 «Алматы — Төнкеріс — Байсерке — Междуреченское», км 18–52 — 4,08 млрд тг;

— Байсейт — Кокпек — Чунджа — Коктал — 1 млрд тг;

— Кокпек — Кеген — Тюп — граница КР, км 0–20 — 840 млн тг;

— Аксай — Чунджа — Колжат, км 100–153 — 6,36 млрд тг.

В компании отмечают, что реализация проектов улучшит связанность городов, сократит время в пути и повысит безопасность на ключевых республиканских трассах.

Дороги областного значения: что сделано и что планируют

О работах на дорогах областного значения рассказали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области.

Отмечается, что проводятся работы по среднему ремонту — девять проектов общей протяженностью 154 км, а также по капитальному ремонту — три проекта протяженностью 31,3 км, из которых на 2025 год запланировано 24,1 км.

— Ремонтные работы на 178,1 км автомобильных дорог, запланированные на 2025 год, полностью завершены. По капитальному ремонту 7,2 км переходят на 2026 год.Кроме того, выполнены работы по капитальному ремонту 2 мостов, а также установлены и введены в эксплуатацию 3 автоматизированные весовые станции, — отметили в управлении.

Среди них капитальный ремонт дорог «Есик — Саймасай», «Алмалыбак — Жетысу», «Алматы-1 — статнция Шамалган — Узынагаш», средний ремонт дорог «Боралдай — Шиликкемир», «Капшагай — Баканас — Карой», «Нарынкол — Сүмбе», «Сунқар — Каншенгель — Топар — Куйган», а также капитальный ремонт мостов, водопропускных труб и автоматизированных весовых станций на ключевых участках.

— В 2026 году планируется строительство путепровода на участке 6,8 км автомобильной дороги «Алматы — Жетыген — Капчагайское водохранилище», а также проведение работ по реконструкции мостов на автомобильной дороге «Приканальная БАК» км 24+323 через реку Талгар и км 54+851 через реку Түргень. Реализация указанных проектов планируется на 2026–2028 годы, — отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что цифровой тенге используется в проектах по ремонту дорог в двух областях Казахстана.