Цифровой тенге используется в проектах по ремонту дорог в двух областях Казахстана

На среднесрочный период поставлена задача внедрить цифровой тенге при реализации не менее 100 государственных проектов. Для этого Национальный банк совместно с Министерством финансов уже реализуют транзитную модель интеграции. Целевая модель предусматривает создание единого окна для Комитета казначейства МФ, автоматизацию процессов по эмиссии и погашению цифрового тенге, а также выстраивание подходов к управлению ликвидностью.

Советник председателя Национального банка — руководитель цифровой трансформации Бинур Жаленов представил ход внедрения и планы по масштабированию.

В настоящее время в пилотном режиме апробируются несколько проектов по использованию цифрового тенге: два проекта по среднему ремонту дорог в Павлодарской и Атырауской областях и проект по выделению ваучеров на получение бесплатного горячего питания учащимся школ в Астане. В проработке — пилоты по внедрению окрашенных денег при реализации нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», в программу поддержки предпринимателей по линии Фонда «Даму», при госзакупках Комитета госдоходов.

Маркированные цифровые бюджетные средства могут быть использованы только строго на цели, прописанные в контракте. Их нельзя конвертировать в наличные или безналичные деньги. Маркировка снимается только после полного исполнения работ или услуг, подтверждения поставок конечным производителям или завершения условий договора. Это делает цифровой тенге гибким инструментом автоматизации и контроля целевого использования бюджетных средств. Пилотные проекты выявили ряд вопросов, которые необходимо решить до масштабирования.

Ремонт дорог

При ремонте дорог для внедрения цифрового тенге необходима единая методика нормирования товаров, работ и услуг. Также требуется оцифровка проектно-сметной документации с окрашенной детализацией всех товаров и услуг. Для этого необходима интеграция платформы цифрового тенге с эталонными базами данных производителей или лицензированных поставщиков товаров, сертифицированных для ремонта дорог. Также требуются методология проверки транзакций и алгоритмы сверки стоимостей.

- По итогам пилота мы увидели существенные расхождения в стоимости отдельных материалов и услуг. Без отраслевой экспертизы невозможно объективно оценить причины этих расхождений, — отметил Бинур Жаленов.

Кроме того, для оплаты через цифровой тенге все участники цепочки — заказчики, генподрядчики и субподрядчики — должны иметь счета в цифровом тенге в системе «е-Договоры».

Ваучеры на горячее питание школьников

Пилотный проект предполагает участие 113 школ и 29 уникальных поставщиков питания в Астане. Проект, в числе прочих трудностей, выявил необходимость разработки отдельного бизнес-процесса для актирования услуг питания. Также сложности возникают из-за разных организационно-правовых форм школ. До конца года планируется вывести на цифровой тенге те школы, которые технически готовы, а оставшиеся вопросы решить до следующего учебного года.

Поддержка предпринимателей и госзакупки

Отмечено, что МСБ при подаче заявок в «Даму» уже указывают цели использования кредита, что позволяет заранее формировать программируемые параметры. В ближайшее время будет определен первый проект для пилота 2026 года.

В отношении применения цифрового тенге при госзакупках КГД уже обеспечена техническая готовность внедрения цифрового тенге в отдельных видах госзакупок. Ведутся необходимые документальные процедуры. Ожидается, что внедрение цифрового тенге обеспечит полную прозрачность цепочек расчетов, обеспечит полноту и своевременность поступлений в бюджет, снизит налоговые риски и ограничит возможности использования фиктивных схем за счет программирования расходования средств.

Другие направления внедрения цифрового тенге

В настоящее время прорабатываются для запуска в пилотном режиме следующие проекты:

Цифровой НДС: идет интеграция системы ЭСФ с платформой цифрового тенге, масштабирование пилота ожидается до конца 2025 года.

Проект «Безопасная сделка»: МВД и МинИИЦР тестируют механизм, при котором деньги за автомобиль блокируются до его перерегистрации. Запуск — апрель 2026 года. Этот же механизм планируется применить для сделок с недвижимостью.

Применение цифрового тенге при закупках дорогостоящего медицинского оборудования и в строительстве крупных промышленных объектов.

По итогам заседания было решено, что Минфин совместно Нацбанком до конца года разработают целевую модель интеграции систем Казначейства с платформой цифрового тенге. Перед Министерством транспорта поставлена задача подготовить дорожную карту масштабирования цифрового тенге на новых проектах среднего ремонта дорог. «Самрук-Казына», Минпросвещения и Минздрав должны будут определить перечни проектов для закупок с использованием цифрового тенге.

Напомним, ранее мы писали, что в Казахстане рассматривается возможность внедрения цифрового тенге в реализацию национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС).