    14:46, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Цифровой тенге подключат к нацпроекту МЭКС

    В Казахстане рассматривается возможность внедрения цифрового тенге в реализацию национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС).

    р
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Тимур Косымбаев на встрече с журналистами отметил, что использование цифрового тенге позволит повысить прозрачность и эффективность финансовых потоков.

    — Идея заключается в том, чтобы все средства, привлекаемые для реализации нацпроекта, были «промаркированы» через цифровой тенге. Его главное преимущество — полная прозрачность. Мы сможем отслеживать всю цепочку движения средств — от заказчика до подрядчика, исключая посредников. Это позволит контролировать целевое использование финансирования и не допустить завышения стоимости работ. Сейчас этот вопрос прорабатывается совместно с Национальным банком, — пояснил он.

    р
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Управляющий директор НУХ «Байтерек» Алия Мурзагалиева добавила, что холдинг, являющийся финансовым оператором проекта, ведет консультации с подведомственной организацией Национального банка.

    — Мы также консультируемся с компанией «Казавтожол». В прошлом году она реализовала несколько проектов с использованием цифрового тенге. Сейчас изучаем этот опыт, анализируем возникавшие трудности и преимущества. Главное — возможность исключить посредников и обеспечить прозрачное движение средств, — отметила она.

    По ее словам, уже отобраны два пилотных проекта в сфере водоснабжения и теплоснабжения, на которых будет протестировано внедрение цифрового тенге. После анализа результатов планируется масштабирование подхода. Практическая реализация проекта ожидается с 2026 года.

    р
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Напомним, Правительство Казахстана в конце прошлого года утвердило национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) на 2025–2029 годы. На реализацию проекта выделено 13,5 трлн тенге. 

    Недавно стало известно о запуске первых проектов в регионах Казахстана в рамках реализации МЭКС. 

    Также были утверждены Правила функционирования электронной платформы закупок национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. 

    Еламан Турысбеков
    Автор
