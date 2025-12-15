РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:24, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Минтранспорта РК планирует смягчить правила оплаты на платных дорогах

    Министерство транспорта Республики Казахстан готовит обновление правил, регулирующих порядок оплаты за проезд по платным автомобильным дорогам, передает агентство Kazinform.

    платные дороги
    Фото: Министерство транспорта РК

    - Новые подходы направлены на то, чтобы водители имели больше времени и возможностей для своевременной оплаты, а весь процесс стал удобнее и понятнее, - отметили в пресс-службе ведомства.

    Сейчас действует норма, если водитель не оплачивает проезд в течение семи календарных дней, на восьмой день материалы направляются в органы транспортного контроля для рассмотрения в установленном порядке согласно Кодексу Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

    Теперь же планируется переход на более щадящий и удобный механизм. Если физическое лицо не произведет оплату в течение тридцати календарных дней со дня проезда, материалы будут направляться в органы транспортного контроля на тридцать первый день в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

    Кроме того, если ранее порядок не разделял пользователей на физических и юридических лиц, то теперь для юридических лиц вводится отдельный механизм. С введением этой нормы, если юридическое лицо не произведет оплату до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным, материалы на него будут направляться в органы транспортного контроля на следующий день.

    Предлагаемые изменения направлены на повышение удобства для водителей, расширение времени для оплаты и снижение риска попадания в административные процедуры, если оплата не была произведена по объективным причинам, пояснили в Министерстве  транспорта.

    350 км платных дорог в Казахстане 

    Как сообщил ранее председатель правления АО «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев, в Казахстане 350 километров платных дорог временно сделают бесплатными из-за выявленных дефектов.

