Минтранспорта РК планирует смягчить правила оплаты на платных дорогах

- Новые подходы направлены на то, чтобы водители имели больше времени и возможностей для своевременной оплаты, а весь процесс стал удобнее и понятнее, - отметили в пресс-службе ведомства.





Сейчас действует норма, если водитель не оплачивает проезд в течение семи календарных дней, на восьмой день материалы направляются в органы транспортного контроля для рассмотрения в установленном порядке согласно Кодексу Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».



Теперь же планируется переход на более щадящий и удобный механизм. Если физическое лицо не произведет оплату в течение тридцати календарных дней со дня проезда, материалы будут направляться в органы транспортного контроля на тридцать первый день в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».



Кроме того, если ранее порядок не разделял пользователей на физических и юридических лиц, то теперь для юридических лиц вводится отдельный механизм. С введением этой нормы, если юридическое лицо не произведет оплату до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным, материалы на него будут направляться в органы транспортного контроля на следующий день.

Предлагаемые изменения направлены на повышение удобства для водителей, расширение времени для оплаты и снижение риска попадания в административные процедуры, если оплата не была произведена по объективным причинам, пояснили в Министерстве транспорта.

350 км платных дорог в Казахстане

Как сообщил ранее председатель правления АО «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев, в Казахстане 350 километров платных дорог временно сделают бесплатными из-за выявленных дефектов.