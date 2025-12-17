Акима города Хромтау осудили за взятку в Актюбинской области

Дело рассматривалось в Хромтауском районном суде. Акиму города Сагындыку Шабыкбаеву было предъявлено обвинение по статье «Получение взятки» УК РК, а жителю Актобе Нурбеку Казбеку по статьям «Получение взятки» и «Вымогательство».

Согласно материалам дела, подсудимый Н. Казбек в октябре потребовал от подрядчика, взявшего на себя обязательства по благоустройству и ремонтным работам, передать через него акиму города Хромтау С. Шабыкбаеву 400 тысяч тенге, а ему лично 1 100 000 тенге в качестве взятки. Он угрожал применением силы в случае, если деньги не будут переданы в установленный срок. В результате подсудимый причинил потерпевшему ущерб в размере 700 000 тенге.

В ходе судебного заседания потерпевший простил подсудимого Н. Казбека за совершенные действия. В связи с этим часть 1 статьи 194 УК РК была прекращена, и подсудимый понес ответственность только за получение взятки.

В судебном заседании оба подсудимых полностью признали свою вину.

— Я полностью раскаиваюсь в содеянном. Полностью согласен с предъявленным обвинением и признаю свою вину. Прошу назначить наказание в виде штрафа, — сказал подсудимый Сагындык Шабыкбаев.

Дело было рассмотрено в сокращенном порядке, и после прений сторон приговор был оглашен сразу.

Суд признал обоих подсудимых виновными.

— Сагындык Шабыкбаев признан виновным по части 2 статьи 366 УК РК и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в судебных и органах местного самоуправления. Назначено наказание в виде штрафа в 30-кратном размере полученной взятки, 12 млн тенге. С учетом времени содержания под стражей окончательный размер штрафа составил 11 355 151 тенге. Нурбек Казбек признан виновным по части 5 статьи 28 и части 2 статьи 366 УК РК, пожизненно лишен права работать в государственном и квазигосударственном секторе без конфискации имущества. Ему также назначен штраф в 30-кратном размере взятки, 12 млн тенге. С учетом времени содержания под стражей (660 576 тенге) окончательный размер штрафа составил 11 339 424 тенге, — сообщил судья Е. Бакытжан.

Оба подсудимых были освобождены прямо в зале суда.

Напомним, ранее сообщалось, что аким города Хромтау Сагындык Шабыкбаев был задержан в ноябре по подозрению в получении взятки и до окончания следствия находился в следственном изоляторе.