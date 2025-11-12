Аким города Хромтау задержан за взятку в Актюбинской области

Как сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда, аким города Хромтау Сагындык Шабыкбаев проведет следующие два месяца в следственном изоляторе. Он подозревается по статье «Получение взятки» Уголовного кодекса РК.

— Суд санкционировал арест на два месяца. Другая информации не разглашается, — сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда.

Согласно информации на официальной странице акимата Хромтауского района, 40-летний Сагындык Шабыкбаев стал акимом города два года назад. До этого он занимал должность заместителя акима. Свою трудовую деятельность начал в 2008 году в центре обслуживания населения Айтекебийского района. В 2016 году работал в акимате. С 2017 года в аппарате акима Хромтауского района, а с 2018 по 2023 год — занимал должность заместителя акима города.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель отдела архитектуры, строительства и градостроительства Шалкарского района Шуга Садукасова была осуждена на 7 лет лишения свободы за получение взятки. Судья вынес отдельное постановление для акима Актюбинской области.