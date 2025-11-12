РУ
    18:22, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Аким города Хромтау задержан за взятку в Актюбинской области

    Аким города Хромтау Сагындык Шабыкбаев будет находиться под стражей до окончания расследования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Хромтау қаласының әкімі Сағындық Шабықбаев
    Фото: Хромтау ауданының әкімдігі

    Как сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда, аким города Хромтау Сагындык Шабыкбаев проведет следующие два месяца в следственном изоляторе. Он подозревается по статье «Получение взятки» Уголовного кодекса РК.

    — Суд санкционировал арест на два месяца. Другая информации не разглашается, — сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда.

    Согласно информации на официальной странице акимата Хромтауского района, 40-летний Сагындык Шабыкбаев стал акимом города два года назад. До этого он занимал должность заместителя акима. Свою трудовую деятельность начал в 2008 году в центре обслуживания населения Айтекебийского района. В 2016 году работал в акимате. С 2017 года в аппарате акима Хромтауского района, а с 2018 по 2023 год — занимал должность заместителя акима города.

    Напомним, ранее сообщалось, что руководитель отдела архитектуры, строительства и градостроительства Шалкарского района Шуга Садукасова была осуждена на 7 лет лишения свободы за получение взятки. Судья вынес отдельное постановление для акима Актюбинской области.

    Теги:
    Коррупция Регионы Взятка Хромтау Актюбинская область Акимы Задержания
    Данагуль Карбаева
