Водителей оштрафовали за выезд на трассы во время непогоды в области Абай

Как сообщили в департаменте полиции региона, в период сложной метеообстановки сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность дорожного движения и организуя сопровождение автоколонн на трассах.

По данным полиции, на республиканских автомобильных дорогах ограничения движения вводились 28 раз, при этом 27 из них были своевременно сняты после улучшения условий. Кроме того, было проведено 17 разовых пропусков транспортных средств. На автодорогах областного значения движение ограничивали 14 раз, дополнительно осуществлено два разовых пропуска.

При этом, несмотря на предупреждения и перекрытия, часть водителей проигнорировала требования безопасности.

— За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции к административной ответственности привлечены семь водителей. Среди них — три иностранных гражданина и четыре гражданина Республики Казахстан, — сообщили в департаменте полиции области Абай.

В правоохранительных органах подчеркивают, что подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, а также осложняют работу экстренных служб в условиях непогоды.

— Мы призываем водителей учитывать сложные погодные условия, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также неукоснительно выполнять законные требования сотрудников полиции. Игнорирование этих мер может привести к тяжелым последствиям, — отметили в полиции.

В ведомстве напомнили, что решение о закрытии трасс принимается исключительно из соображений безопасности и направлено на предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Ранее сообщалось, что в ВКО начали спуск лавин начали. В связи с чем движение закрыто на одной из дорог.