Спуск лавин начали в ВКО: движение закрыто на одной из дорог

В связи с проведением взрывных работ 18 декабря с 09:00 временно закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке республиканской автодороги «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи». Ограничения действуют с 7-го по 166-й километр — от села Ушановское до города Алтай.

Восточный Казахстан остается самым лавиноопасным регионом страны. Здесь сосредоточена основная часть потенциально опасных лавинных очагов республики, а в зону риска ежегодно попадают горные трассы, туристические маршруты и населенные пункты.

— Мониторинг лавиноопасных участков проводится ежедневно. Для наблюдений установлены снегомерные рейки, работают наблюдатели, которые оценивают состояние снежного покрова и динамику склонов, — сообщил руководитель отдела предупреждения ЧС ГУ «Казселезащита» Телгат Нурахмет.

По его словам, именно профилактический спуск позволяет контролируемо снять снежную нагрузку и избежать самопроизвольного схода лавин на дороги и объекты инфраструктуры.

— Как только весь объем снега спустят, сразу приступим к расчистке. Привлекли шесть единиц крупной техники, 14 человек задействованы. Планируем завершить работу до 19.00, — отметил директор ВКО филиала ТОО «Кажсервис» Нурлан Азимбаев.

В этом сезоне к классическим методам наблюдения за лавиноопасными участками подключили и цифровые технологии. В регионе тестируют автоматизированную систему мониторинга лавинной опасности, разработанную учеными Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева.

— Система состоит из автономной мачты с метеодатчиками, солнечной панели и аккумуляторов. Она позволяет круглосуточно получать данные без подъема специалистов в высокогорье, — рассказала научный сотрудник ВКТУ им. Д. Серикбаева Ольга Петрова.

Датчики фиксируют изменения температуры и влажности снега, толщину покрова и подвижность снежной массы. Анализ этих данных позволяет заранее прогнозировать лавинную опасность и принимать решения о закрытии трасс еще до возникновения критической ситуации.

Спасатели подчеркивают, что временное ограничение движения — вынужденная мера, направленная на предотвращение чрезвычайных ситуаций. Движение по трассе возобновят сразу после завершения работ и стабилизации обстановки.

Ранее сообщалось, что в ВКО начался период лавинной опасности.